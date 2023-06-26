行政院餵藥專案小組會議　巴比妥複方藥將加強納管

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行政院說明，而當對初步結果有疑義時，可進一步將原檢體以質譜法進行確認檢驗，其門檻值（亦即定量極限）可至2.5ng/mL，比免疫分析法精確很多。當檢驗結果為「未檢出」時，表示在該檢驗方法能力極限下，未測出可信賴的陽性結果。惟無論使用何種檢驗工具所得之結果，僅能呈現檢驗當下該檢體之狀況，實務上仍應依據個案臨床資訊綜合判斷為宜。
行政院指出，有關巴比妥及苯二氮平類之複方藥納入管制藥品管理的議題，衛福部將於近日召開管制藥品審議委員會討論。另針對近期民眾關注的事件，衛福部食品藥物管理署已於本月中發函各縣市衛生局，請其執行管制藥品實地稽查時，一併將巴比妥及苯二氮平類藥品列入標的加強查核。
行政院說明，目前各縣市均積極配合稽查，包括高雄市、桃園市、宜蘭縣、金門縣、臺南市、屏東縣、嘉義市等。已知除高雄市有發現4位醫師涉及醫療不當使用巴比妥管制藥品外，其餘各縣市目前尚無發現有流向不明或醫療不當使用情事。
行政院表示，為協助教保服務機構相關人員更加瞭解幼兒園託藥措施及處理流程等，教育部除先前已研編食藥安全教育參考教材，並於本月21日提供「幼兒園託藥及餵藥安全基本資訊」請各直轄市、縣（市）政府轉知公私立教保服務機構運用；
另教育部國民及學前教育署也已函請各直轄市、縣（市）政府於今年增加辦理用藥安全研習場次，並將補助其辦理經費，以提升教保服務機構相關人員及家長對託藥及用藥安全專業知能，讓親師共同維護幼兒健康。