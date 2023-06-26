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莫迪訪開羅　印埃雙邊關係提升至戰略合作夥伴關係

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）今天在開羅會見埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi），雙方保證深化彼此的戰略合作夥伴關係。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度總理莫迪（Narendra Modi）今天在開羅會見埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi），雙方保證深化彼此的戰略合作夥伴關係。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社開羅25日綜合外電報導）印度總理莫迪（Narendra Modi）今天在開羅會見埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi），雙方保證深化彼此的戰略合作夥伴關係。

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埃及總統府發言人今天表示，塞西總統和莫迪總理「簽署聯合聲明，將雙邊關係提升至戰略合作夥伴關係」。

埃及總統塞西今年1月訪問印度時，雙方同意將雙邊關係提升至戰略合作夥伴層級。

路透社報導，莫迪24日抵達開羅進行2天國是訪問。埃及和印度今天表示，莫迪國是訪問期間，兩國討論強化貿易、糧食安全、國防等領域的連結。

在莫迪首度訪問埃及的行程中，他並且會見了埃及內閣「印度小組」的首長們。塞西1月到印度進行國是訪問後，在內閣設立「印度小組」。

印埃雙方表示，今天的會談涵蓋貿易和投資、再生能源、資訊科技和製藥等領域。

莫迪辦公室發布聲明說：「莫迪總理和塞西總統還討論了20國集團（G20）進一步的合作，示警糧食、能源不安全的問題，以及重視氣候變遷、南方世界（Global South）齊心協力的必要性等問題。」聲明中說，雙方的討論還觸及國防和安全。

消息人士本月稍早告訴路透社，印度不斷在考慮一項提議，允許面臨嚴重外匯短缺、一直努力吸引外國投資的埃及，以印度盧比進行採購，並從事化肥和天然氣等商品的易貨貿易。

莫迪辦公室的聲明中並未提及那項提議。

外界認為印度樂於強化與埃及的關係，部分原因是為了確保經由蘇伊士運河（Suez Canal）的貿易。上一個會計年度，印度向埃及出口了41.1億美元的貨物，並進口了19.5億美元的商品。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120626

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