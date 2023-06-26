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義饗食堂7/1開幕！龍蝦義大利麵「買1送1」　凱達Buffet周三夜8折

▲晶華旗下的捷絲旅臺大尊賢館二樓的「Just Italian義饗食堂」將於7月1日回歸開幕，連續3天祭出波士頓龍蝦番茄義大利麵套餐「買一送一」優惠！平日午餐單點直接免費升級成套餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲晶華旗下的捷絲旅臺大尊賢館二樓的「Just Italian義饗食堂」將於7月1日回歸開幕，連續3天祭出波士頓龍蝦番茄義大利麵套餐「買一送一」優惠！平日午餐單點直接免費升級成套餐。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

晶華國際酒店集團旗下、位在臺大校園內的「捷絲旅臺大尊賢館」，趁疫情期間整修改裝完成，同時二樓的義式餐廳「Just Italian義饗食堂」，也即將於7月1日回歸開幕，連續3天祭出波士頓龍蝦番茄義大利麵套餐「買一送一」優惠！而且平日午餐單點還能直接免費升級成套餐，每人最低340元起。

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晶華國際酒店集團旗下的「捷絲旅臺大尊賢館」，位在臺大校園內，疫情期間完成整修改裝，全館76間客房，擁有5種房型，每房空間達9坪以上，還推出獨一無二的「學院管家」服務，引領房客走訪校園、分享校史文化及景致，還會介紹飯店所在的公館商圈，有助於精準體驗在地美食與熱門景點。

▲「捷絲旅臺大尊賢館」整改完成，還推出獨一無二的「學院管家」服務。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「捷絲旅臺大尊賢館」整改完成，還推出獨一無二的「學院管家」服務。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「捷絲旅臺大尊賢館」全新客房以黑板牆面設計，呼應臺大校園氣息，學術感十足。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「捷絲旅臺大尊賢館」全新客房以黑板牆面設計，呼應臺大校園氣息，學術感十足。（圖／記者蕭涵云攝）
目前住房適用對象以提供教學、實習、研究、學術交流、會議及參訪人員為主，入住須提供學生證或教師證等相關證明，目前推出的「考生應援」住房專案，雙人房2988元、四人房4888元（已含5％税及10％服務費），每人入住最低1500元起含早餐，還再贈「包中」御守、「好神」仙草蜜及神廟參拜之旅。而且業者也透露，已在申請旅館營業登記，今年有機會開放一般旅客住宿。

▲「Just Italian義饗食堂」7月1日回歸開幕，祭出多種餐飲優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「Just Italian義饗食堂」7月1日回歸開幕，祭出多種餐飲優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲7月1至7月3日開幕連續3天，祭出波士頓龍蝦番茄義大利麵套餐「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲7月1至7月3日開幕連續3天，祭出波士頓龍蝦番茄義大利麵套餐「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
位於「捷絲旅臺大尊賢館」二樓的「Just Italian義饗食堂」，也同步7月1日回歸開幕，餐廳以哈利波特學院風為主題，在天花板懸掛著飛翔的書本，並以環繞180度的大落地窗景引入日光。供餐方式也從自助美饌改為佳餚單點，推出蒜味青醬海鮮圓麵、波隆那番茄肉醬細扁麵、黑松露野菇雞肉寬扁麵、完熟番茄瑪格莉特披薩等菜色。

而且7月1至7月3日開幕連續3天，祭出波士頓龍蝦番茄義大利麵套餐「買一送一」優惠！每日限量40組，搭配沙拉、湯品、無限暢飲吧檯，換算下來每人只要490元就能吃好飽；7月4日至7月31日則另有8折優惠。平日午餐單點還能直接免費升級成套餐，每人最低340元起。

▲主廚推薦完熟番茄瑪格莉特披薩。（圖／記者蕭涵云攝）
▲主廚推薦完熟番茄瑪格莉特披薩。（圖／記者蕭涵云攝）
▲由左至右：晶華國際酒店集團，公關副總經理張筠、營運長暨台北晶華董事總經理吳偉正、集團廚藝總監林顯威、營運副總裁暨捷絲旅品牌總經理陳惠芳，展現義饗食堂首波主打「波士頓龍蝦番茄義大利麵」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲由左至右：晶華國際酒店集團，公關副總經理張筠、營運長暨台北晶華董事總經理吳偉正、集團廚藝總監林顯威、營運副總裁暨捷絲旅品牌總經理陳惠芳，展現義饗食堂首波主打「波士頓龍蝦番茄義大利麵」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲義饗食堂單點餐食份量頗豐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲義饗食堂單點餐食份量頗豐。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，台北凱達大飯店則於「2023大稻埕夏日節」期間，推出住房與餐飲優惠，平日每房只要2699元起，入住贈送「國立臺灣博物館四館聯票」；每周三中低空煙火之夜再享百宴自助餐廳8折優惠。8月20日施放七夕浪漫煙火展演的當天更祭出每房3699元起的「璀璨夏日住房專案」，可以躺著看璀璨花火。

▲豪華套房有全景落地窗完美直擊燦爛花火的浪漫展演，8月20日當天專案優惠每房只要9999元（原價22800元）。（圖／台北凱達大飯店提供）
▲豪華套房有全景落地窗完美直擊燦爛花火的浪漫展演，8月20日當天專案優惠每房只要9999元（原價22800元）。（圖／台北凱達大飯店提供）
▲百宴自助餐廳推出一系列「夏日祭」美食盛宴。（圖／台北凱達大飯店提供）
▲百宴自助餐廳推出一系列「夏日祭」美食盛宴。（圖／台北凱達大飯店提供）

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