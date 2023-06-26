特企／626國際反毒日　「檢愛」讓您反毒、驗毒、遠離毒

炎炎暑假快到了，青少年學子又可以過輕鬆放假遊樂玩耍的日子。但往往看到警方破獲「哈密瓜口味的毒果汁」新聞，或是某青少年臨檢尿液驗出大麻陽性，甚至連韓國偶象明星劉亞仁頭髮也被驗出「異丙酚」的毒品成分，這類的訊息都是怵目驚心，可見得毒品在我們看不到的地方正在不斷的蔓延擴散，引誘著我們的年輕人。
我是廣告 請繼續往下閱讀
政府也曾經多次提醒，現在的毒品種類愈來愈多，同時使用更多的時尚包裝，有如精美可口的糖果、果汁都令人防不勝防。但如何防治？真的要靠自己！
近年來企業的社會責任（CSR）已經企業永續經營的基本理念，「檢愛」防毒品試劑就是在這樣環境的社會責任產品，重點在於以自我的力量建構出「自我安心、有效防毒」的意識，才能有及早預防、遠離毒品的防護網，提高每個人的生活質量。
簡單的一片試劑，輕輕擦拭，只要短短幾分鐘，就能知道您的朋友、接觸過的人有沒有吸毒染毒，其實我們「與毒的距離」很近，「檢愛」輕輕一抹就能測出包含：大麻、K他命、安非他命、搖頭丸等毒品成分，讓您能夠安心交友、安心娛樂、安心玩耍。在「626國際反毒日」愛護家人，也盡一份全球公民的責任。
檢愛JI50影片: https://www.youtube.com/@ji5083/videos
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995