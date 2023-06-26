【端午留稿】提升「腸胃」保護力對抗夏季流行病！　醫師分享2招顧及腸胃力＋免疫力

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保持腸胃道健康 可調節免疫功能、維持免疫力現代人生活忙碌、飲食作息不正常，難免會有腸胃不適的症狀，有些人甚至會因此感到全身無精打采，其實這是因為「腸胃」又被稱為人的第二大腦，它與許多身體系統的調節相互關聯。
張智翔醫師表示，腸腦軸中的腸道細菌會藉由活性代謝產物對身體多個系統進行調節，帶動細胞活動，調節人體免疫與代謝，此過程也會影響身體健康，甚至改善情緒，如果保持健康的腸道，能相對應地調節免疫機能。
因此「腸胃健康」至關重要，張智翔醫師建議，應平時注意營養攝取，讓腸胃道保持正向循環，便可維持免疫力。
食物保存、飲食選擇要注意 2招維護腸道、免疫健康而端午連假氣候炎熱，台灣溫度、濕度都較高，如果沒有做好食物保存，食物容易滋生細菌造成感染，引起腸胃道疾病，另一方面，連假期間群聚機會增加，人與人之間相互感染腸道病毒或流感的可能性也隨之提升。
張智翔醫師提醒，民眾千萬不要掉以輕心，外出用餐時需注意餐廳的選擇，並做好基本防疫措施，並記得勤洗手，平時也可透過以下2方法，維護免疫系統健康，以降低疾病感染風險：
- 「補充維生素C」：除了均衡飲食外，更建議挑選富含維生素C的天然原型食物，而且最好是現切現吃，避免營養素受到環境影響而流失。
- 「提升腸道保護力」：多吃蔬果可促進腸胃道蠕動，像是富含酵素及膳食纖維的水果（如：鳳梨、奇異果等），可防止便祕、維持腸道機能，進而維持身體健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58295
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