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特企／「遠雄PARK 16」 學區宅、捷運宅、公園宅、百貨宅一次滿足

▲「遠雄PARK 16」位處北高農16豪宅聚落精華地段，學區宅、捷運宅、公園宅、百貨宅一次滿足。（圖／遠雄提供）
▲「遠雄PARK 16」位處北高農16豪宅聚落精華地段，學區宅、捷運宅、公園宅、百貨宅一次滿足。（圖／遠雄提供）

本報訊

坐擁約3萬坪綠海的凹子底森林公園的農16豪宅聚落，街廓商家集結了生活、商業與藝術，有不少時尚餐廳、咖啡廳與精品百貨群聚，形成高質感的生活氛圍，宛如「信義計畫區＋大安森林公園Remix版」。京城集團在農16內推出138~280坪豪宅案最高層創每坪66萬紀錄、近一年成交均價都有58萬元水準，區內本來就很稀有的小宅案最高價則由預售中的「遠雄PARK 16」以高樓層3房寫下55.39萬元紀錄，1~2房近一年成交均價行情則落在47.73萬元。

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農16北接漢神大巨蛋、高鐵，生活圈也與明誠商圈、裕誠商圈緊密結合，東側有義享世界二期緊鑼密鼓趕工中，西側銜接北高美術館特區豪宅聚落。農16區內還有富邦人壽投入400億的48層摩天地標，預計2026年完工，確定將在開幕全台最大漢神百貨以及飯店、影城與南台灣首座城市型海洋館，此外還有聯上集團投資23億元的「停35」案，將規劃超市、影城、美食街、商辦，兩大案將可望將農16特區推升為高雄蛋黃區中的蛋黃區。

從漢神巨蛋2008開幕讓農16房市一飛衝天迄今15年，遠雄房地產行銷協理楊士瑩指出，「自營商、企業主行購豪宅買盤正在世代交接給30-40世代的高收入族群，遠雄PARK 16的小坪數規劃應運而生。」該案在總量管制的龍華國小首排，直升明星學校明華國中，步行距離輕軌龍華國小站3分鐘，擁抱凹仔底公園萬坪綠意，又有高雄漢神巨蛋、義享天地與未來富邦人壽漢神3大百貨。並以農16近長達12年之久都沒推出過的20~40坪輕豪宅產品切入市場，一次滿足購屋族夢寐以求的「學區宅」、「捷運宅」、「公園宅」、「百貨宅」4大理想好宅生活配套，成為市場極為稀有的「農16入門級輕豪宅」。

為符合30~40世代客層置產同時享樂生活的特性，「遠雄PARK 16」由師承日本「負建築」大師隈研吾的建築師林伯諭操刀設計，19層樓高的建築外觀具備輕盈感、年輕感、時尚FU，一下子就跳脫區內崗石城堡風格豪宅聚落的厚重感，社區規劃輕奢質感交誼廳、健身房，以及豪宅中必備的「頂樓空中泳池」。

「遠雄PARK 16」
坪數規劃：25-40坪
預約專線：0800-502-555
接待會館：高雄市鼓山區中華一路978號
建案官網：https://www.fgrealty.tw/52a6ry

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