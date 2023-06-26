特企／「遠雄PARK 16」 學區宅、捷運宅、公園宅、百貨宅一次滿足

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從漢神巨蛋2008開幕讓農16房市一飛衝天迄今15年，遠雄房地產行銷協理楊士瑩指出，「自營商、企業主行購豪宅買盤正在世代交接給30-40世代的高收入族群，遠雄PARK 16的小坪數規劃應運而生。」該案在總量管制的龍華國小首排，直升明星學校明華國中，步行距離輕軌龍華國小站3分鐘，擁抱凹仔底公園萬坪綠意，又有高雄漢神巨蛋、義享天地與未來富邦人壽漢神3大百貨。並以農16近長達12年之久都沒推出過的20~40坪輕豪宅產品切入市場，一次滿足購屋族夢寐以求的「學區宅」、「捷運宅」、「公園宅」、「百貨宅」4大理想好宅生活配套，成為市場極為稀有的「農16入門級輕豪宅」。
為符合30~40世代客層置產同時享樂生活的特性，「遠雄PARK 16」由師承日本「負建築」大師隈研吾的建築師林伯諭操刀設計，19層樓高的建築外觀具備輕盈感、年輕感、時尚FU，一下子就跳脫區內崗石城堡風格豪宅聚落的厚重感，社區規劃輕奢質感交誼廳、健身房，以及豪宅中必備的「頂樓空中泳池」。
「遠雄PARK 16」
坪數規劃：25-40坪
預約專線：0800-502-555
接待會館：高雄市鼓山區中華一路978號
建案官網：https://www.fgrealty.tw/52a6ry