山下智久、新木優子台灣菜吃上癮！遇見真愛出擊了　講中文告白詞

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新木優子也用中文表示：「大家好，我是新木優子。」她這趟是初次來台灣，透露昨（25）日晚上有跟工作人員、山下智久品嚐台菜，2人表示在台灣吃得好、睡得好，山下智久說：「雖然短暫但過得充實，感謝大家的熱情招待！」隨後再用中文說：「好吃！」
山下智久跟新木優子在電影中飾演看不到的男主角「泉本真治」、聽不到的女主角「相田響」，2人片中相愛又相虐；他們對此分享愛情觀，山下智久自認是「半主動求愛型」他說：「我會在不造成對方的困擾狀況下，看狀況適度主動出擊。」新木優子則是遇到心儀的對象，就會直球告白，「我是直接行動的人，我覺得對方很棒的話，就會出擊表示心意」。
其實這不是新木優子、山下智久首次合作，2人5年前就拍過電視劇《空中急診英雄》，聊到相隔多年再合作，有覺得彼此變得不一樣嗎？山下智久說：「她真的是非常認真努力的演員，不僅手語、鋼琴很認真在練習，5年後再感受到她對拍戲很認真、努力之外，也有一定的堅持。」
新木優子對此回應：「山下智久5年前到現在，不管是氣質、外表，對我來說都沒有變，尤其是5年前他當主演時，他會讓現場的氣氛歡樂和諧，不會給人壓力，大家看到他也都會笑咪咪心情好。這次演戲有很多嚴肅的戲，但只要有山下在，我就會很安心去拍。不過我也有發現他新的一面，有一場戲是他要演自殺的部分，我演的角色要抱緊他、阻止他自殺，我抱緊他後發現他的體型也太好，力氣又很大，我是認真想抱緊但無法，沒想到他健身練太壯，力氣變很大。」言論令一旁的山下智久聽完後大笑不已。
山下智久、新木優子回答問題時，都不會看著彼此的眼睛，主持人就提議2人互講對方魅力，新木大方表示：「他迷人的部分，就是有時候會有點脫線，做事會按照自己的步調去做。然後我喜歡拍照，我拍戲也會帶著相機，山下會讓我拍他，每次要拍他時，他都會送我一個微笑鏡頭。」山下智久再度害羞，他稱讚新木優子會認真傾聽別人說話，「跟她說話時，她就會往前一步，是會讓人知道，她想要認真的聽人說話，這一部分很可愛迷人。」新木優子聽完後，以「謝謝」回應山下智久。
《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》原定25日、26日在「國賓大戲院-國賓鉅院」舉辦台北特別放映暨粉絲見面會，1400張票券開賣即秒殺，片商「天馬行空」再加場寵粉，於27日「MUVIE CINEMAS 第六廳-TITAN SCREEN」開賣400張票券，依舊開賣就售罄，總計1800張票房，吸金368萬元。
山下智久、新木優子此趟來台預計停留4天3夜，離台班機不公開。《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》7月7日在台上映。