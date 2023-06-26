何時與韓國瑜見面？侯友宜重申「我們常聯絡」：我們有共同信念
國民黨2024總統參選人侯友宜整合能力備受質疑，投入選戰至今未與前高雄市長韓國瑜公開同框，促使基層擔憂聲浪不斷。對此，侯友宜今（26）日受訪再被問及，是否會跟韓國瑜見面？他強調兩人常有聯絡，擁有共同信念盼讓中華民國安和樂利。
記者翁子竣／台北報導
侯友宜近期積極展開選務行程，今更在南投縣長許淑華、國民黨立委馬文君陪同下，前往埔里關心大坪頂百香果產況。侯友宜說，南投的百香果甜度、酸度非常好吃，現在卻遇到高溫、病蟲害導致產量銳減，未來他當選總統會快速解決問題，並確保通路暢通，讓百香果銷往國際，農民有安定的收入。
侯友宜表示，南投百香果因為乾燥氣候以及病蟲害就減少了6成，再加上水量不足，導致今年百香果賣相非常差、收成不好，農民面對極端氣候，農委會要來關心並提出補貼方式，最重要是必須增加蓄水量，改善水源不足問題。
侯友宜也指出，百香果是他平常就很喜歡吃的健康美食，這樣好的水果其實不只在內銷，更要走到國際，如何取得國際認證，有賴中央政府給地方農民們協助，看到農民非常辛苦他感同身受，未來當選總統會儘速協助農民。
此外，針對何時會與韓國瑜見面？侯友宜受訪指出，他跟韓國瑜常常聯絡，他們都是同一個信念，就是讓中華民國這塊土地，大家都可以安和樂利，「所以我們會一起並肩作戰。」