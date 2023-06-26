黃國昌衝凱道邀蔡英文7月16日遊行　批權貴當黑道小弟

網友爆共青團幫宣傳716遊行！黃國昌斥：側翼出征「抹紅一條龍」

▲針對網友爆料，黃國昌今（26）日痛批，側翼網軍大舉出征，「抹紅一條龍」。 （圖／新頭殼）
▲針對網友爆料，黃國昌今（26）日痛批，側翼網軍大舉出征，「抹紅一條龍」。 （圖／新頭殼）

Newtalk新聞

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢宣布，將於7月16日在凱道舉辦「公平正義救台灣」活動，同時遞出邀請函，邀請蔡英文總統、民進黨、國民黨、民眾黨的總統參選人參加。但有網友爆料，連中國共青團都在幫忙昌館宣傳遊行。對此，黃國昌今（26）日痛批，側翼網軍大舉出征，「抹紅一條龍」。

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有網友爆「共青團正在幫黃國昌宣傳716遊行」，他自稱4年前與館長、黃國昌一起淋雨上街反紅媒，4年後卻看著共青團幫助昌館煽動民粹，直呼「看了很噁心」。

對此，黃國昌今天發文指出，25日上午臉書粉專「政知局」發文擷取6月18日直播；隔天26日上午約6時許，臉書粉專「再一步」發文引「政知局」發文截圖指，共青團正在幫昌館宣傳遊行；9點半左右，臉書粉專「蕪菁雜誌」發文引「政知局」發文截圖指，共青團的官媒正在出手捧黃國昌，1個多小時後，「別裝了？網友爆共青團正幫黃國昌宣傳716遊行」報導刊出，他痛批是「斧鑿斑斑的抹紅一條龍」。

黃國昌說，過去幾年因為強力監督執政黨，經常遭到側翼網軍大舉出征，對於無的放矢的攻擊，早就習以為常，但最近與館長一起舉辦716凱道集結，觸碰到當權者的逆鱗，這兩天在網路上更是充斥著大量的抹黑、抹紅，讓他深刻體悟到副總統賴清德在2019年時的心情，難怪賴清德當時會說出：「請總統能夠要求她的網軍、停止對我的攻擊」。

但黃國昌強調，雖然如此，該做的事就會認真去做，他不會有任何的退卻，絕對不能讓這種傷害台灣民主法治的無恥手段得逞。

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「政知局」臉書25日po出由黃國昌直播的影片。 圖：翻攝自政知局臉書
「政知局」臉書25日po出由黃國昌直播的影片。 圖：翻攝自政知局臉書


網友爆料，「共青團正在幫昌館宣傳遊行」。 圖：翻攝自再一步臉書
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