英雄聯盟／PCS夏季賽懶人包！每週能看3次「統神」　賽程、亮點曝

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本次PCS夏季賽中，例行賽將在本週五（6月30日）開打，賽程上，10支隊伍會在「每週五至週日」下午5點開始進行比賽，每天會進行5場BO1的對戰，而例行賽最後一週因應可能的補賽日，賽程會提前至週四到週六進行，為期6週的比賽，每隊共會進行18場比賽。
例行賽排名第一至四名的隊伍，季後賽會分到「勝者組」，其中一二名季後賽輪空，直接進入至第二輪；例行賽最後排名第五和第六的隊伍分至敗者組，LCO太平洋聯賽夏季賽的第一二名隊伍會分至勝者組，與PCS的三四名進行第一輪，季後賽隊伍只要連輸兩個BO5，就會遭到淘汰。
🟡PCS夏季賽值得關注新戰力
📍HPS地獄豬戰隊打野「GODTONE」，知名實況主統神在春季賽創立戰隊地獄豬時，就揚言要親自上陣，但春季賽因代言問題無法成為選手，夏季賽終於如願成為職業選手，肯定是眾玩家的關注焦點。
📍PSG中路「Maple」，過去閃電狼全盛時期的中路霸主，去年曾短暫回歸PSG後，春季賽前往北美聯賽，本次夏季賽再度回鍋。
📍BYG下路「Betty」，Betty擁有非常豐富的賽場經驗，曾代表LMS賽區取得多次國際賽的佳績。
📍DCG中路「Massion」，在職業賽場經驗豐富的東山，PCS生涯4年已經將效力第5支戰隊，也被粉絲笑稱是「戰服收集狂」，不過強大的對線能力和思路仍讓他穩定生存，生涯擊殺、吃兵、死亡和出賽數等，都名列PCS前5名。
🟡PCS將舉辦線下賽
PCS 有史以來第一次的線下決賽，將在今年9月9日，於和平籃球館舉行，此次夏季決賽，不僅是PCS的第一次，也是繼2019年MSI後，和平籃球館再一次舉辦的大型電競賽事，更多詳細的售票與活動資訊將陸續釋出，想入場觀戰的玩家敬請期待！