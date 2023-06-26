曾文水庫蓄水率10%！水利署人工增雨 盼挹注南部3水庫進帳
各地水庫水情在近期降雨挹注下，皆有好轉，中部以北水庫蓄水率皆在7成以上，寶山、寶二水庫則持續在滿水位。不過，南部曾文水庫蓄水率僅剩10%左右，經濟部水利署於今（26）日下午在南部曾文、烏山頭及南化水庫進行地面增雨作業，盼能為水庫集水區多留一點水資源。
記者鄭妤安／台北報導
夏季已至，台灣各地近日紛紛下起午後雷陣雨，挹注水庫蓄水量。中部以北水庫蓄水率皆在7成以上，其中，石門水庫突破9成，寶山、寶二水庫則持續在滿水位；日前水情較為嚴峻的南部地區，水情也稍有好轉，南化以及烏山頭水庫皆突破6成，曾文水庫蓄水率則在10%左右。
水利署表示，台灣南部近山區午後降雨將明顯，水利署人工增雨服務團掌握南部降雨時機，於下午1時30分於南部曾文、烏山頭及南化水庫進行地面增雨作業，盼能為水庫集水區多留一點水資源。
水利署說明，梅雨鋒面降雨已有效改善台灣旱情，6月12日起水情燈號僅嘉義、台南為減壓供水黃燈，高雄為水情提醒綠燈，由於南部主要水庫蓄水仍有待雨水補充，水利署人工增雨團隊24小時待命，掌握時機進行人工增雨，希望對集水區解渴帶來一些幫助，仍請大家持續加強節約用水，以延長水庫供水時間。
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