桃市「科普閱讀行動書車」開跑　巡迴13區鼓勵閱讀提升科技創造力

我是廣告 請繼續往下閱讀
張善政談到，張榮發基金會的海事博物館收藏豐富海事圖書，也保存許多船舶歷史及海洋文化，本次科普推廣活動特別安排濱海地區師生參訪海事博物館，透過科學教育參訪活動，拓展學生文化體驗及視野。張市長強調，無論孩子未來就讀的領域為何，科技都將是生活中重要的一環，盼從小培養孩子們的閱讀習慣，學習掌握科技趨勢。
今日張善政也化身為專家導讀人，介紹世界知名地標金門大橋、倫敦橋，認識工程中應用的結構、力學等科普觀念，讓孩子們透過閱讀接觸科學知識並拓展視野。張善政同時直接站上孩子們現場搭架的木橋，盛讚小朋友在極短時間內搭好的木橋迅速又穩固。
張榮發基金會執行長鍾德美表示，由前陣子美國NVIDIA創辦人黃仁勳先生掀起的AI旋風，可看出科普教育是國家未來發展的生存命脈。本次活動是張榮發基金會繼2021年與桃園市5所國小合作舉辦「校園好好玩」活動之後，再一次擴大與市府合作，並納入目前最熱門的聯合國永續發展目標（SDGs），邀請桃園各國小師生搭乘科普列車共同向前行，並組隊參加各項競賽，讓科技教育往下扎根。
教育局長劉仲成表示，「科普閱讀行動書車」規劃五項科普推廣活動，分別由同德國小、青溪國小、竹圍國小及社子國小承辦，並由專業科普閱讀推手教師擔任列車長，透過科普書籍導讀共讀，激發孩子主動學習意願；同時舉辦科普知識擂台，邀請全市學生和家長組隊競賽，透過寓教於樂的方式，提升孩子的科學思辨能力。
劉仲成談到，這次活動也以「永續」為主題，規劃創意競賽「科普創e Go」，讓學生透過「科普閱讀」，研究聯合國17項「2030永續發展目標」核心精神與實際案例，進而找出可行方案，並邀請學生和家長運用四格漫畫、專題閱讀報告及科普短片等多元形式，進行永續發展提案，預計今（112）年12月中旬辦理相關成果發表及競賽頒獎活動。