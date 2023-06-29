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金曲34／年度歌曲人氣最高！天王新作奪第一名　MV短短3天破千萬

▲周杰倫（中）以〈最偉大的作品〉奪下《NOWnews今日新聞》「最佳年度歌曲」民調第一名。（圖 ／臉書）
▲周杰倫（中）以〈最偉大的作品〉奪下《NOWnews今日新聞》「最佳年度歌曲」民調第一名。（圖 ／臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

第34屆金曲獎「最佳年度歌曲」共有6首歌入圍，《NOWnews今日新聞》舉行網路民調，為期兩週至24日截止投票，結果揭曉，由周杰倫以〈最偉大的作品〉將近47%的票數當選民眾心中的「最佳年度歌曲」。投票結果點此。

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周杰倫的〈最偉大的作品〉以46.89%的票數比例，奪得多數人心中「最佳年度歌曲」。這首歌融入周杰倫最擅長的R&B曲風和琴技，MV在短短三天內YouTube觀看次數就突破1千萬，也是周杰倫相隔6年再推出新專輯。

▲有顆小行星名叫「周杰倫」。（圖 ／杰威爾音樂臉書）
▲周杰倫以〈最偉大的作品〉榮獲民眾心中「最佳年度歌曲」第一名。（圖 ／杰威爾音樂臉書）
第二名則是安溥〈最好的時光〉，以21.47%票比數勝出，這首歌是安溥14歲時寫的作品，安溥希望青春期的孩子們，能夠從這張她青春期所創作出來的專輯中，找到與自己共感的連結。期望歌迷聽到這首歌後，變成自己需要成為的那種男人女人。

▲安溥頸椎破裂手術後首露面。（圖／記者朱永強攝）
▲安溥的〈最好的時光〉榮獲《NOWnews今日新聞》民調第二名。（圖／記者朱永強攝）
第三名為徐佳瑩的〈準明星〉以16.38%的票數比拿下。徐佳瑩打破自身以往專輯首波主打歌為抒情歌曲的形象，〈準明星〉為復古Disco的唱跳舞曲，講述人人可為明星、人人已為明星，用輕鬆不批判的方式，帶出年代群像。

▲徐佳瑩出席「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」。（圖／記者陳明中攝）
▲徐佳瑩的〈準明星〉奪下《NOWnews今日新聞》民調第三名。（圖／記者陳明中攝）
第四名為洪佩瑜的〈明室〉票數為7.34%，第五名是鄭宜農的〈新世紀的女兒〉票數為5.08%，第六名是葛西瓦的〈Semane sepi夢〉票數為2.82%。

▲第34屆金曲獎入圍年度歌曲的歌手有安溥、周杰倫、洪佩瑜、鄭宜農、徐佳瑩、葛西瓦。（圖 ／臉書）
▲第34屆金曲獎入圍年度歌曲的歌手有安溥、周杰倫、洪佩瑜、鄭宜農、徐佳瑩、葛西瓦。（圖 ／臉書）

 

▲《NOWnews今日新聞》舉行網路民調，周杰倫以〈最偉大的作品〉榮獲第一名。（圖 ／NOWnews民調網）
▲《NOWnews今日新聞》舉行網路民調，周杰倫以〈最偉大的作品〉榮獲第一名。（圖 ／NOWnews民調網）
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