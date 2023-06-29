金曲34／年度歌曲人氣最高！天王新作奪第一名 MV短短3天破千萬
第34屆金曲獎「最佳年度歌曲」共有6首歌入圍，《NOWnews今日新聞》舉行網路民調，為期兩週至24日截止投票，結果揭曉，由周杰倫以〈最偉大的作品〉將近47%的票數當選民眾心中的「最佳年度歌曲」。投票結果點此。
記者薛羽彤/綜合報導
周杰倫的〈最偉大的作品〉以46.89%的票數比例，奪得多數人心中「最佳年度歌曲」。這首歌融入周杰倫最擅長的R&B曲風和琴技，MV在短短三天內YouTube觀看次數就突破1千萬，也是周杰倫相隔6年再推出新專輯。
第二名則是安溥〈最好的時光〉，以21.47%票比數勝出，這首歌是安溥14歲時寫的作品，安溥希望青春期的孩子們，能夠從這張她青春期所創作出來的專輯中，找到與自己共感的連結。期望歌迷聽到這首歌後，變成自己需要成為的那種男人女人。
第三名為徐佳瑩的〈準明星〉以16.38%的票數比拿下。徐佳瑩打破自身以往專輯首波主打歌為抒情歌曲的形象，〈準明星〉為復古Disco的唱跳舞曲，講述人人可為明星、人人已為明星，用輕鬆不批判的方式，帶出年代群像。
第四名為洪佩瑜的〈明室〉票數為7.34%，第五名是鄭宜農的〈新世紀的女兒〉票數為5.08%，第六名是葛西瓦的〈Semane sepi夢〉票數為2.82%。
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