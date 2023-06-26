日圓貶不停！想換匯「重時大於重價」　專家：可趁月底換一波

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即便外資買日股，也可能是日本境內借低利日圓買股，日本可能外資流出仍大於流入，加上對日本貨幣政策轉向期待落空的失望性賣壓，導致日圓持續走貶，今日也一度來到143.5兌1美元。
也因為日圓貶不停，新台幣貶幅相對較小，日圓兌新台幣換匯價今日再現「0.21字頭」。今日日圓即期價來到0.2167元，台灣銀行日圓現鈔賣出價也一度來到0.2194元，終場在日圓稍有回升至143.1兌1美元，台銀日圓現鈔換匯價收在0.2201元。也因為日圓相對便宜，又吸引不少人進場換匯再搶一波。
至於現在是換匯好時機還要再等？陳有忠說，基本上用新台幣換日圓價格不會差太遠，最近大概都在0.21元至0.22元波動，他認為有日圓需求的人，換匯操作建議「重時大於重價」，現在就可換一些日圓，主要是台灣是貿易順差國，月底出口商賣匯比進口商買匯多，新台幣匯價會比較好，因此，月底新台幣兌日圓是絕佳點。
不過，日圓還會再貶嗎？陳有忠認為，日圓貶到145就可能差不多了，去年就是貶到145價位，日本政府包括日本央行就出手了，畢竟日本沒調升利率，也沒放棄超寬鬆貨幣政策及殖利率曲線控制，日圓貶值也會讓日本輸入性通膨更嚴重，目前日本消費者物價指數（CPI）及核心CPI也都在2%以上，日本不像以前是通貨緊縮，現在也有通膨壓力，日本政府也不可能讓日圓一直貶下去，這周日本政府可能就會出手，像去年一樣出來守一下，因此，目前日圓已來到波段低點，再貶應該有限了。