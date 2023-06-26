柯文哲在中正萬華選區表態挺她！于美人感謝：堅持無黨籍參選
民眾黨佈局2024立委選舉，民眾黨總統參選人暨黨主席柯文哲今（26日）接受廣播專訪，表態盼不分區立委席次目標達8席，另針對區域立委的部分，在台北市第五選區（中正、萬華）原本傳出民眾黨立委邱臣遠也有意參選，但柯今說，應該會與以無黨籍參選的知名主持人于美人合作。對此，于美人回應，自己第一次聽到這消息，非常感謝柯文哲的肯定，但她重申，自己會堅持以無黨籍參選。
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柯文哲接受廣播節目專訪，談及佈局2024立委，在台北市立委提名，柯說，目前比較確定是民眾黨立委張其祿將挑戰台北市第八選區（文山）比較確定，而在中正、萬華選區，他提到，應該會與于美人合作。
稍早，于美人透過媒體群組發布影片回應，今天很多朋友傳訊給她告知此消息，坦白說，自己也是第一次聽到這消息，非常謝謝柯文哲主席的肯定，相信這也代表她參選以來，勤走基層或為選區選民發聲，一定是做對了什麼事，才能獲得肯定。
于美人重申，會堅持無黨籍參選，歡迎任何政黨、社會力量等任何形式一起為福國利民議題共同努力，為中正萬華選民、為台灣創造幸福。
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