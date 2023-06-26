遭性騷女教師申訴未得公道　新北綠議員要侯友宜落實「零容忍」

全台首間！「福容徠旅高雄」打造IKEA鯊魚主題房

▲「福容徠旅高雄」於15樓打造一整層IKEA主題樓層，推出四大主題共17間的主題房。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.26）
▲「福容徠旅高雄」於15樓打造一整層IKEA主題樓層，推出四大主題共17間的主題房。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.26）

記者陳美嘉／高雄報導

全台已經擁有15家連鎖飯店的「福容大飯店」今年暑假推出全新輕旅品牌「福容徠旅」，第一間店插旗高雄前金區，其中最大亮點是與IKEA攜手打造一整層17間的主題房，以經典鯊魚和北歐風格為主要設計核心，今(26)日首開箱也正式宣布官網同步上線，開始接受預訂，將在7月1日迎接旅客。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲最受矚目的鯊魚主題房「BLÅHAJ」(藍鯊)，將藍鯊吊掛天花板上，自在悠游，一進房間彷彿進入海底世界。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.26）
▲最受矚目的鯊魚主題房「BLÅHAJ」(藍鯊)，將藍鯊吊掛天花板上，自在悠游，一進房間彷彿進入海底世界。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.26）
「福容徠旅高雄」與「福容大飯店高雄店」總經理黃益勝表示，新品牌的第一家店特地於15樓打造一整層IKEA主題樓層，推出四大主題共17間的主題房。希望提供消費者不一樣的旅宿體驗，感受IKEA主題房的時尚簡約風格，讓旅遊住宿成為旅行途中精彩的記憶點。

▲「福容徠旅高雄」於15樓打造一整層IKEA主題樓層，推出四大主題共17間的主題房。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.26）
▲「福容徠旅高雄」於15樓打造一整層IKEA主題樓層，推出四大主題共17間的主題房。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.26）
進入15樓IKEA主題樓層，鵝黃色的梯廳立刻印入眼簾。牆上以木條箱當櫃子，擺飾綠色植栽，以及穿著飯店制服的鯊魚玩偶饒富趣味，十足網紅打卡牆。四大房型分別是「TAVLA」(繪畫)、「STUGA」(小屋)、「NATUR」(自然)、和「BLÅHAJ」(藍鯊)，極具獨特設計。最受矚目的鯊魚主題房，「BLÅHAJ」(藍鯊)，這個字在瑞典文中是藍鯊的意思，同時也IKEA的極具代表性的鯊魚填充玩具，在賣場中常常見到藍鯊的玩偶或相關設計品。將藍鯊吊掛天花板上，自在悠游，一進房間彷彿進入海底世界。

▲福容大飯店今年暑假推出全新輕旅品牌「福容徠旅」，第一間店插旗高雄。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.26）
▲福容大飯店今年暑假推出全新輕旅品牌「福容徠旅」，第一間店插旗高雄。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.26）
「福容徠旅高雄」除了提供IKEA主題房外，還有其他多種房型可供選擇，總共有136間客房。飯店內還設有健身中心、餐廳、會議室等設施，為旅客提供完善的服務。每間房都有提供迎賓點心，能品嚐到高雄在地老字號品牌棋餅、旗山香蕉干片、OOHA氣泡飲、Julius Meinl咖啡、Twinings茶包。

此外，九月底前特別推出「徠宜家」試營運專案優惠價，原價8千到1萬4千元的IKEA主題房型，僅限官網預訂，每間只要4588元起。福容的享福卡再享會員折扣，最多可享88折。前100名入住再加贈IKEA鯊鯊購物袋、香氛片。試營運期間「福容徠旅高雄」其餘的一般房型，不含早餐專案，每人也只要千元出頭，價格超誘人。

樂天女孩現身「達麗未來市」嗨翻全場　港灣狂FUN水樂園超清涼

陳其邁化身邁邁船長！號召帆船運動好手到高雄挑戰「TSG帆船賽」

承億酒店好福利！員工子女專屬「兒童育樂園」開箱

衛武營五週年　下半年近40檔演出邀眾人熱鬧慶生

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀