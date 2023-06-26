名家論壇》單厚之／趙少康的「藍白合」真的可行？

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一向標榜戰力、高喊下架民進黨的「戰鬥藍」，如今卻打臉侯友宜，讓國民黨特別難堪，也讓藍軍支持者更加憂慮。雖然郭台銘陣營一頭熱的還想「換侯」，但不僅國民黨再三重申不可能換侯，藍軍支持者多半心裡也有數，即便真的「侯下郭上」，情勢也未必就會更好。問題是，除了高喊「團結」之外，藍軍也沒有任何人能提出任何的辦法，哪怕只是「看似」有效的辦法。
趙少康公布的這份民調，羅列了包括「侯郭配」、「郭侯配」、「侯盧配」、「柯黃（黃珊珊）配」、「郭柯配」等多種不同的排列組合，結論是在「三角督」的格局下，必然是賴清德勝出，只有「侯柯配」能獲得39.60%的支持，小勝「賴蕭（蕭美琴）配」的34.58%。
趙少康的民調一出，就有不少人質疑為何沒做「柯侯配」與「賴蕭配」的對比，是不是擔心侯友宜和國民黨面子上掛不住？但趙少康這份民調，本質上就是變相的鼓吹「政黨輪替大聯盟」，就是告訴藍軍「三角督」一定輸，只有「藍白合」才會贏；而既然要合，必然是民調高的去「合」低的，自然是「柯侯配」，沒有「侯柯配」的道理。國民黨自然避之唯恐不及，不敢有任何的評論。
羅智強日前提出「政黨輪替大聯盟」，結果被黨內K得滿頭包，不僅立即出面道歉，還宣佈暫停上政論節目、暫時不接受媒體訪問，反省的規格堪比 # me too的加害者。羅智強之所以被K，主要是立委參選人的身份，讓人有「賣同志求榮」之感；而趙少康沒有直接的利害關係，又有民調為根據，話又講得含蓄得多，國民黨即便不爽，也不好直接發作。
趙少康說自己「氣到不想參加（民調）記者會」，但趙少康即便發採訪通知之前沒看到完整的民調結果，也不可能對民調的輪廓毫無概念。趙少康之所以還是公布了這份民調，重打侯友宜一耳光，就是對侯友宜已經不抱期待，認定侯友宜救不起來，所以才要向侯友宜和國民黨施壓，讓藍軍開始正視「白藍合」的議題。
但即便藍白之間真的有談的意願，以侯友宜目前只有2成（甚至低於2成）的民調，真要上了談判桌，恐怕也只有「無條件投降」的份，國民黨不僅什麼都要不到，還有邊緣化、泡沫化的危機。若合作的結果只對柯文哲有利，對國民黨卻無利可圖，無論「下架民進黨」的目標再高尚，雙方也很難達成合作。
國民黨和侯友宜現在該思考的早就不是怎麼贏，而是怎麼輸。怎麼輸得少、怎樣可以不輸到脫褲子？侯友宜如果能在短期內穩住基本盤，至少還有談判的籌碼、還有不「被合作」的空間；若還整天想著贏、想要不藍不綠、畏首畏尾，只會用「團結」綁架死忠的藍軍支持者，下場恐怕不會太好。
●作者：單厚之／資深媒體人
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