山路彎道車禍頻傳！義大學生設計「盲彎預警系統」獲獎

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義守大學位於大樹區山區，常有自摔、碰撞等交通事故。團隊表示，從平常用路習慣發現，彎道路段常發生交通事故，3人以避免盲彎道路上發生車禍為出發，設計車道感應裝置，讓對向來車行駛在盲彎處時可提前透過警示系統，增加行車安全。
楊鎰誠表示，從發想、場勘再到設計，前後花了8個月時間，當初提出此計劃時，曾掙扎是否符合商業考量，但經討論，認為如果透過設計的力量，可以幫助減少交通事故發生，如此有意義的設計工作，絕對不是金錢可以取代。
團隊表示，很開心改善交通安全的設計能獲獎，但他們更期望作品可讓相關單位看見，為全台打造更安全用路環境。
另外，此系學生保存金屬工藝文化的「鋺」及展現建築之美的「圓明園和12生肖茶具套裝」也入圍青春設計節競賽。
作品「鋺」的由學生符家樂、洪家豪、林詰誠設計，團隊以金屬工藝中的鍛敲手法，將純銀一錘一錘敲打成用餐器皿，一組餐具都需要手工敲打成千上萬次，相當費工與費時；林詰誠表示，歷時8個月完成的「鋺」，包含餐盤、碗、筷子與湯匙，以設計概念致敬傳統手工藝。
「圓明園和12生肖茶具套裝」來自香港學生曾詠雪、李凱橋巧思，她們將圓明園的建築特色、花紋元素，融入茶具設計，希望讓人更了解茶文化精髓。（編輯：陳仁華）1120626