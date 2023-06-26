新台幣失守31元！市場估央行可能出手 專家：貶至這價位差不多了
在美國聯準會（Fed）放「鷹」，加上人民幣等亞洲主要貨幣兌美元續弱，新台幣兌美元今（26）日也失守31元整數關卡，終場收在31.017元，貶值9.7分，創7個月來收盤新低價。至於新台幣是否可能再站回「30」字頭？市場認為央行應該會慢慢出來守，31.5元有守，外匯專家也認為，美國已將台灣列入匯率操縱觀察名單，警告意味濃，央行也要對美國有所交代，新台幣貶到這價位差不多了。
記者顏真真／台北報導
台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，新台幣這波貶值，除美國聯準會可能再升息之外，主要還有本身問題，包括出口連9黑，中國景氣也不好，人民幣貶破7.2兌1美元，新台幣也跟著人民幣走弱，畢竟現在人民幣可說是亞洲主要貨幣龍頭，就連日圓也在貶，只是日本是貿易逆差出現赤字，台灣還是貿易順差，只是順差減少，這都跟中國景氣有很大關係。
不過，新台幣貶至31元也差不多，市場預估31.5元應該有守。陳有忠也認為，日前美國財政部公布半年度匯率政策報告，將台灣、中國大陸、南韓、德國、馬來西亞、新加坡、瑞士都列入匯率操縱觀察名單，主要「對美貿易順差，幣值卻貶值」提出警告，希望幣值應表現相對強勢。
因此，在新台幣貶破31元整數關卡之後，市場預期央行應該慢慢會出來守，今日沒守住31元，可能是失算，高估出口商拋匯力道，這與出口疲弱也有關係，預估明天央行可能就會守，畢竟央行也要對美國有所交代。
此外，陳有忠也提到，雖然第3季台灣出口可能旺季不旺，但相較第2季表現應會好一點，加上市場也在靜待中國大陸何時祭出調降存款準備率這個大利空，等利空出盡後，中國勢必得推出財政政策，來刺激拉抬內需經濟，屆時人民幣可望止跌，新台幣也會跟著回升。