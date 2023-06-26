全台本週熱成烤番薯！「午後大雷雨」下不完 週四起雨區擴大
夏季型態的天氣持續影響台灣，中央氣象局指出，明後天（6月27日至6月28日）太平洋高壓勢力增強，各地氣溫仍較炎熱，中午過後，西半部、東北部、花蓮、台東和各山區還是會有「午後雷陣雨」，請民眾密切注意「大雨特報」，迎風面的花東、恆春半島則因「東南風」影響，整天都會有零星雨勢的發生機率。
記者張志浩/綜合報導
午過後對流雲系發展旺盛，易有午後雷陣雨，今（26）日中央氣象局也隨即發布「大雨特報」和「大雷雨即時訊息」，提醒民眾，南投、嘉義、台南地區及桃園至屏東、東半部等「14縣市」有局部大雨發生的機率，雨勢會持續到今日晚上才停，請注意雷擊及強陣風。
中央氣象局預報員陳伊秀說明，明後天太平洋高壓勢力較強，台灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，白天高溫普遍都能來到攝氏32至34度，中午前後，南部和東部地區要留意攝氏36度甚至以上的高溫，氣象局也已經針對明日發布「高溫資訊」，雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，台北市、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號。
陳伊秀指出，本週四至下週一（6月29日至7月2日），太平洋高壓往東退縮，台灣附近轉為西南風，屆時南方水氣北抬，東南部及南部地區仍會有局部短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後則要注意局部短暫雷陣雨。
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