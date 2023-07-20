黃牛地獄4／二手票價PK！BLACKPINK賣40萬只是亞軍　冠軍衝131萬

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從2022年底開始，因為疫情逐漸融入全球生活，國境開始陸續解封，過去因為疫情所打斷的巡迴演出陸續回到軌道，去年8月，韓國女團BLACKPINK宣布要來台灣高雄之後，就讓粉絲陷入瘋狂，黃牛也嗅到「復甦」的商機，其實早在票價座位圖公布後，「韓團飯圈」就已經非常擔心黃牛入侵後的二手票價會非常驚人。果不其然，11月初開賣不僅秒殺，VIP特區8800元的位置一舉哄抬到40萬元一張，讓所有粉絲看傻眼。
然而回顧這半年以來，包括每年跨年都沒缺席的蔡依林、五月天同樣也是讓黃牛賺飽飽，包括蔡依林的跨年演唱會最貴票價4900元，喊到一張14萬；五月天跨年演唱會最貴票價3880元，開出一張4萬的價格；另外除了BLACKPINK以外，還有BTS師弟團TXT（TOMORROW X TOGETHER），因為去年疫情喊卡來台，今年四月終於登台，當時一張6300元VIP特區喊到131萬的驚人價碼，遠超BLACKPINK的40萬。其他包括張惠妹的ASMR、楊丞琳的巡迴演唱票價，黃牛都是2至7倍在飆售。
下半年國際巨星再接力！《文創法》通過能影響多少？
隨著上半年即將結束，下半年的演出仍然不停歇，除了陳奕迅、田馥甄、羅志祥接力開唱外，國際巨星包括韓國女團(G)I-DLE、酷玩樂團、西城男孩都會來台演出，門票也早已銷售一空。今年5月12日，立法院三讀通過修正《文化創意產業發展法》，針對機器或其他不正行為搶票者，將處以3年以下有期徒刑，或科或併科300萬以下罰金；以超過票面金額或定價販售，按票券張數，處以票面金額10至50倍罰緩，期盼透過「打牛小組」的模式，共同掃蕩黃牛。
然而《文創法》的通過，是否有效的抑制這些票價的飆漲？再看下半年幾個大咖明星代表性的演出，包括陳奕迅最貴票價5880元，黃牛開價42000元；羅志祥、告五人的則也是最頂票價喊價3倍至5倍在出售；而酷玩樂團VIP特區8800元則是喊到一張20萬都有，僅有(G)I-DLE因為使用實名制售票模式，成功打擊黃牛喊價的空間，顯然在《文創法》通過之後，部分黃牛仍然「沒在怕」，繼續高價販售超夯的演唱會二手門票。
二手平台「轉換模式經營」！為了生存「佛系經營」怎麼可能？
仔細看看在《文創法》通過之後，幾家二手平台，包括「Viogogo」、「go票亮」、「愛Go票」等業者，在票價上也有制定出不同的政策，像是「go票亮」在過去票價起伏較大，但現在每場演出的票價都是「原價讓出」，甚至有「低於票價面額」的情況，不過購票則是會酌收手續費（大約門票30%）以及門票運費200元，但這的確比過去不受《文創法》規定時，票價是便宜了不少。
另外則是像是「愛Go票」也從原先票價起伏相當大的情況，變成幾乎都是原價讓票的情況，但有些票券則是推出綁定「數位藝術品」的銷售門票方式，有民眾發現其中一張酷玩樂團VIP搖滾區門票每張8800元，綁定要價8000元的「數位藝術品」，等同於要花費16800元才能買到門票，被質疑是變相加價。而多數票券也限定高級會員才能購買，「無任何限制」的一般會員能購買的票券算是非常少。
然而雖然這樣的模式都比過往「賣家」自行在平台上開價來的便宜不少，也確實抑制了票價的爆衝，像是今年BLACKPINK動輒每張票衝破10萬的情況，下半年的大咖演唱會二手票價，似乎就真的被《文創法》所箝制上限，但畢竟二手平台仍要營運，如果不收手續費、不走會員制度、不走綁定數位藝術品的方針，只單純「佛系提供平台」讓買賣方進行交易，那對業者自然形成一大難題，也根本是不可能的事情。
《文創法》灰色地帶還很多！台灣黃牛打不死原因曝光
針對二手票券平台將票券和「特定物品」綁定販售，或者是加價手續費等作法，消費者文教基金會副董事長徐則鈺認為，《文創法》的目前條文是「不得將藝文表演票券以『超過票面金額』或定價販售」，因此從字面上來看，類似的手法都會被有心人士當作有利可圖，基本上都會被認定為是黃牛行為，只要有任何「搭售」或「將利益刻意灌在票卷外的其他物品」上，都應該納入「超過票面金額或定價販售」的範圍去處理。
「不過目前尚未有實際案例，也要等實際案例糾紛發生之後，法院如何去認定才是重點！」徐則鈺說，無論是過去的《社維法》或現在的《文創法》，在法規的「文字上」應該要更精雕細琢，不要讓有心人士以「我票賣原價啊，多的錢是消費者買其他商品」等藉口鑽漏洞。《文創法》正式上路時間還不長，對消費者來說，確實有可能讓「票比較好搶」，但未來法條的灰色地帶仍有改善空間。若回歸原始面，黃牛氾濫仍的主因，還是和「台灣市場小、場地小」，導致的供不應求導致。
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