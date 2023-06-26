董氏基金會：青少年遭網路霸凌 近兩成欲自我傷害！

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政府應完善「網路霸凌防治法」 別淪為旁觀者董氏基金會調查發現，從「旁觀者」轉為「發聲者」，將近有 50%的機率可以讓霸凌者停止行為。董氏基金會倡議「停止網路霸凌日」（每年六月第三個星期五），呼籲民眾正視網路霸凌造成的傷害，幫助網路霸凌受害者，別只是旁觀。
董氏基金會執行長姚思遠說明，他呼籲政府應更加正視並完善網路霸凌防治相關的法律，就現有的法條進行修法或是訂定專法，保障社會大眾使用網路的安全，及對霸凌行為有所嚇阻，營造一起防堵網路霸凌、挺身而出的群體力量。
18.8%遭網路霸凌青少年 曾有自我傷害企圖董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，青少年因自殺而死亡的比率逐年上升，令許多相關單位都非常擔憂。根據董氏基金會 2022 年的調查發布指出，全台青少年中，2.5%有被網路霸凌的經驗，一年之內有被網路霸凌者，五成對生活有影響，近三成感到孤單，或出現情緒不穩、易怒、躁動不安。
其中， 18.8%的青少年有自我傷害的企圖，以 111 學年度國高中職生數(113 萬人)換算，可能有高達 28, 250 位青少年有被網路霸凌的經驗、5,311 位青少年有自我傷害的企圖。篩檢辨識協助這些高危險群，會是積極有效的自殺防治。為此，今年董氏基金會也與全台 10 間學校合作停止網路霸凌日的宣導，希望透過實際帶領教案課程及網路響應的方式，提醒青少年更認識網路霸凌的嚴重性並一同預防。
今年共同響應學校代表之一台北市金甌女中田桂華校長提醒，同學們遇到網路霸凌，不要獨自害怕、隱忍，可以找老師及家長反映，無論是事件的澄清或調查、情緒重建等，學校的師長皆可提供協助。
父母三招協助孩子 降低網路霸凌負面影響衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采說明，青少年遇到網路霸凌時，可能會有憂鬱、焦慮的情緒、被淹沒的感受、無力感和無價值感，父母若是觀察到孩子常流連網路、飲食睡眠習慣不正常、心情明顯低落或異於尋常，很可能是遇到網路霸凌的問題，提醒父母不要輕忽，大數據可能帶給情緒低潮的孩子更多大量的負面情緒。
青少年自殺率逐年上升，遭受網路霸凌的青少年是高危險群，陳質采提供父母三項幫助孩子避免被網路霸凌的做法，
1.先協助孩子了解網路對生活的衝擊，教導他客觀地看待網路留言與評論。
2.再來教他們學習在網路上維護自己的隱私權，不能隨意批評他人，建立正確的網路素養。
3.最後，遇到任何緊急事件，一定要即時告知可信任的大人，一起討論處理的因應策略。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58268
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