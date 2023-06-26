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董氏基金會：青少年遭網路霸凌 近兩成欲自我傷害！

董氏基金會：青少年遭網路霸凌 近兩成欲自我傷害！
董氏基金會：青少年遭網路霸凌 近兩成欲自我傷害！

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】根據董氏基金會 2022 年的調查發布指出，全台青少年中，2.5%有被網路霸凌的經驗，另根據國外研究指出：遭受網路霸凌與青春期早期的自殺傾向有關。

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政府應完善「網路霸凌防治法」　別淪為旁觀者

董氏基金會調查發現，從「旁觀者」轉為「發聲者」，將近有 50%的機率可以讓霸凌者停止行為。董氏基金會倡議「停止網路霸凌日」（每年六月第三個星期五），呼籲民眾正視網路霸凌造成的傷害，幫助網路霸凌受害者，別只是旁觀。

董氏基金會執行長姚思遠說明，他呼籲政府應更加正視並完善網路霸凌防治相關的法律，就現有的法條進行修法或是訂定專法，保障社會大眾使用網路的安全，及對霸凌行為有所嚇阻，營造一起防堵網路霸凌、挺身而出的群體力量。

18.8%遭網路霸凌青少年　曾有自我傷害企圖

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，青少年因自殺而死亡的比率逐年上升，令許多相關單位都非常擔憂。根據董氏基金會 2022 年的調查發布指出，全台青少年中，2.5%有被網路霸凌的經驗，一年之內有被網路霸凌者，五成對生活有影響，近三成感到孤單，或出現情緒不穩、易怒、躁動不安。

其中， 18.8%的青少年有自我傷害的企圖，以 111 學年度國高中職生數(113 萬人)換算，可能有高達 28, 250 位青少年有被網路霸凌的經驗、5,311 位青少年有自我傷害的企圖。篩檢辨識協助這些高危險群，會是積極有效的自殺防治。為此，今年董氏基金會也與全台 10 間學校合作停止網路霸凌日的宣導，希望透過實際帶領教案課程及網路響應的方式，提醒青少年更認識網路霸凌的嚴重性並一同預防。

今年共同響應學校代表之一台北市金甌女中田桂華校長提醒，同學們遇到網路霸凌，不要獨自害怕、隱忍，可以找老師及家長反映，無論是事件的澄清或調查、情緒重建等，學校的師長皆可提供協助。

父母三招協助孩子　降低網路霸凌負面影響　

衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采說明，青少年遇到網路霸凌時，可能會有憂鬱、焦慮的情緒、被淹沒的感受、無力感和無價值感，父母若是觀察到孩子常流連網路、飲食睡眠習慣不正常、心情明顯低落或異於尋常，很可能是遇到網路霸凌的問題，提醒父母不要輕忽，大數據可能帶給情緒低潮的孩子更多大量的負面情緒。

青少年自殺率逐年上升，遭受網路霸凌的青少年是高危險群，陳質采提供父母三項幫助孩子避免被網路霸凌的做法，

1.先協助孩子了解網路對生活的衝擊，教導他客觀地看待網路留言與評論。

2.再來教他們學習在網路上維護自己的隱私權，不能隨意批評他人，建立正確的網路素養。

3.最後，遇到任何緊急事件，一定要即時告知可信任的大人，一起討論處理的因應策略。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58268

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