PLG／台新在T1成立自己的球隊 「夢想家」下季隊名將如何更改？
台新育樂今(26)日宣布將組隊加入台灣運彩X T1聯盟，未來將以臺北市為主場，經營球隊，接著會投入2023 T1聯盟新人選秀會。如此也確定PLG「台新夢想家」一名將成為歷史，未來夢想家球團是否還會有其他冠名贊助商入主，外界都在關注。
記者黃建霖/綜合報導
早在兩職籃賽季進行中時，業界就有傳聞台新將另外成立一支職籃球隊，與夢想家之間的冠名合作關係可能生變。當時夢想家總經理韓駿鎧被問及此事時，沒有說明太多細節，僅表示球隊目前和很多贊助商都有合作，因此請大家期待下一個賽季，強調「各方面都一定會更好」。
台新過去在籃球領域進行多方面的贊助，包括世界盃籃球亞洲資格賽及瓊斯盃籃球賽、HBL高中聯賽舉辦等，甚至普及至地區型基隆市會長盃籃球錦標賽等。之後又在2017年贊助HBL冠軍隊伍松山高中，2020年起更是更首度冠名贊助職業籃球隊。
而除了籃球之外，台新金控續18年支持南投空手道隊，協助培育出辜翠萍、谷筱霜等好手。其他領域方面，也超過10年贊助曾雅妮、蔡佩穎、錢珮芸等優秀的女子高爾夫球選手，為國內體壇做出巨大貢獻。
今年台新集團成立台新育樂後，這個夏天正式宣布加入T1職籃，未來也將以臺北市為主場。
夢想家是PLG職籃元老球隊，連3個賽季打進到季後賽，球隊本土陣容也十分穩定。如今和台新的合作告一段落，夢想家下一季的隊名會如何變化，外界都在關注。