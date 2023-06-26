日系品牌又一發！SAISON du SOLEIL大立店登場
大立百貨近年朝高雄日系百貨購物首選定位，積極引介日系生活風格品牌，包含「蔦屋書店」、「客美多咖啡」，以及預訂於12月登場的「唐吉訶德DON DON DONKI」與「無印良品」全台最大旗艦店，都備受矚目。今(26)日又迎來日本麵包第一品牌「山崎麵包」，旗下的複合式品牌「SAISON du SOLEIL太陽的季節烘培」高雄大立店嶄新登場，開幕現場更推出全台獨家「防曬黑麵包」讓百名民眾大飽口福。
記者陳美嘉／高雄報導
「SAISON du SOLEIL太陽的季節烘培」大立店為南部地區的第3家門市，店鋪裝潢展現都會輕奢風格，規劃專屬客席座位區，不限內用時間；因應疫情趨勢陳列架裝有門片設計，讓顧客有更衛生安全的選購空間，而這樣的方式還有一項優點，可以讓產品在出爐的第一時間上架，無須冷卻後包裝上架，享受美味無需等待。
「SAISON du SOLEIL」源自法文「太陽的季節」店招牌上的「Bread & Deli」則是麵包與美味的意思，使用日本進口高級小麥粉，堅特每天新鮮現做且時刻新鮮出爐美味麵包，將太陽的恩惠-小麥的風味，完整呈現給消費者。大立店獨家產品「烤布丁」蛋香醇厚，焦糖甜而不膩，是大人小孩都喜歡的經典好滋味。另一款「極緻土司」，使用日本進口麵粉與紐西蘭奶油並加入鮮奶，製作出超柔軟的口感，連外皮都好吃。
SAISON du SOLEIL大立店開幕限定活動，滿額贈送限量進口瓷盤、指定商品第二件半價及消費滿200元現抵50元，品牌年中慶期間全台限量販售環保杯袋，輕巧可收納，炎夏中外帶飲料更方便，減少使用塑膠袋，對地球更友善。