趙薇遭封殺2年！「憔悴近照」曝光 機場罕被粉絲偶遇喊這句
47歲中國女星趙薇2021年突然遭中國點名為「劣跡藝人」並封殺，之後她神隱許久，雖然今年3月生日時，趙薇曾透過IG向粉絲問候，但近況仍讓粉絲相當擔心，今（26）日有粉絲在機場偶遇趙薇，並拍下她的身影，只見她一身休閒裝扮，雖然神情略顯憔悴，但仍和粉絲進行互動，讓網友看了忍不住心疼直呼：「趙薇快回來吧！」
記者賴禹妡/綜合報導
趙薇2021年8月遭中國點名為「劣跡藝人」並下架所有作品，此後行蹤成謎，一度傳出她遠赴法國避風頭，但她後來又發文暗示自己人在北京，讓外界摸不著頭緒。去年6月趙薇因為爸爸過世在IG發文抒發心情，又怕引起關注緊急刪文，去年10月則是在IG貼出一張綠度母佛像照，讚嘆佛像是如此美麗，「願一切眾生皆能證悟真言：嗡 咧 度 達 度哈 度 達。」引人注意的是，就連她的IG大頭貼也一併換上了佛像的照片，不過對於她身在何處、狀態如何，趙薇依舊保持神祕，沒有在貼文中透露任何線索。
趙薇在今年3月生日時，曾曬出素顏自拍照，並以錄音方式向粉絲問候。今日趙薇則被粉絲在機場偶遇，只見她頭戴黑色鴨舌帽，一頭秀髮內側挑染為綠色，並身穿白色t恤、白色五分短褲，腳踩球鞋現身。
趙薇雖然臉上戴著口罩，但仍可以看出她神情略顯憔悴，有粉絲在機場誇讚她走路手插褲子口袋姿勢很酷，趙薇開玩笑地回應對方：「好的謝謝，那我以後手都不拿出來了。」趙薇現身機場的照片曝光後，立刻引來粉絲激動留言，「終於又看到我的女神了」、「一如既往地隨性自在」、「還是很美」、「趙薇快回來吧」。