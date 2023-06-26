中職／兄弟、統一獅、樂天、味全龍罕見互咬！誰封王還不知道？
中職上半季冠軍到底是獎落誰家？統一獅隊明（27）日將出戰樂天桃猿，推出黃子鵬出戰胡智為，獅隊若贏球，將讓封王魔術數字減為M2，若味全龍落敗，就會「聽牌」，但反之獅隊落敗，封王魔術數字不變，龍隊則要「自立自強」，避免自己被淘汰，不過中職上半季已經快打完，首度變成4隊互咬，都有機會封王的狀態。
記者吳政紘/綜合報導
中華職棒16年上半季，發生了前所未有的戰績相同情形，興農牛隊以及誠泰Cobras，戰績皆為28勝20敗2和，依照中華職棒之規定，進行史上第一次的季冠軍加賽，最後在嘉義，誠泰Cobras隊獲得上半季冠軍，以4:0贏球，林英傑拿下勝投。
而這次狀況詭譎，獅隊還剩下4場比賽，其中有2場對戰樂天，樂天淘汰指數為1，剩下5場幾乎都要全勝，兄弟則是剩下4場比賽，對戰味全3場，淘汰指數為2，若這週對味全2場都輸，就被淘汰。
味全龍淘汰指數3，因此只要本週賽事4戰全勝，依舊有機會，但前提是，獅隊不能拿下3勝或是2勝1和狀況，因此，明天獅隊對戰樂天，可能決定未來，當然，富邦已經淘汰，獅隊是否會在29、30日找悍將「進補」，避免夜長夢多，順利拿下隊史第16次的季冠軍紀錄。
以獅隊狀況來看，最有機會在29日封王，明天自己贏球，加上龍隊3連敗，就有可能在29日以贏球或打和方式封王，簡單來說，獅隊在剩下比賽，在不考慮對手狀況下，拿下3勝或2勝1和狀況下，封王機率較高。