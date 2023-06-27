橘爸唬籃／台啤退出T1是另一階段的開始　職籃金錢遊戲將越玩越大

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職業籃球就是要營利 可是台灣市場終究有限
既然名為「職業籃球」，那當然就是以營利為目的，要賺錢就要有所投入，而投入則是需要資本的，一切都環環相扣。以台灣的市場來說，經營一支球隊絕不容易，而且往往要有犧牲奉獻的決心。
在SBL時期一支球隊平均每年要拿出3000-3500萬來養球隊，裕隆更是達到了5000萬。這還只是籃球本身的支出，如今進入到職業化時期，各隊都要辦主題周、要設計、要拍影片、要宣傳，所需要投入的金額又更加可觀。比照對面的職棒，每年要花在球隊上面的錢是以億為單位的。
在SBL時期以來，台啤就是台灣籃壇人氣最高的球隊之一，孕育出林志傑、何守正、陳世念等知名球星，楊敬敏、吳岱豪等黃金世代球員也加盟過。在職籃成立後，他們也在T1元年以完整陣容加入，球員名單上擁有包括蔣淯安、李啟瑋、黃聰翰、周伯勳、朱億宗、黃鎮等好手，去年的跨聯盟賽，也讓人見識到他們號稱「最強本土」的實力。
但最終「實力」還是要和「營利」掛勾的，台灣職籃這幾年風風火火的陸續成立12支球隊，台北、新北、高雄、桃園、臺中等5縣市都有2支球隊在競爭，市場就這麼大，在這樣的情況下要營利本來就是困難的。
NBA經驗難套用在台灣職籃上 人氣球隊終究是少數
不管是國內外的籃球聯盟，「人才」始終是最重要的，好球員難尋，在台灣這種職業化剛起步的聯盟來說，更是如此。隨著自由球員規章慢慢修訂完整，球員合約到期後，自然會選擇更優渥的條件，那開不出理想價碼的母隊，想要留人就會十分困難。
加之目前也並非所有球隊都在行銷上求新求變，不少隊伍仍是以傳統的方式去經營，只求將比賽打得好看、打得精采。本質上這樣的思維也不能說錯，只是「職業化」就是一個巨坑，各隊比拚的是一個品牌、搶佔的是舞台的最頂端。它是十分殘酷的，若你競爭失敗，就只能離開。
NBA球隊的經驗難以套用在台灣上，因為美國是一個太過巨大的體育市場，就算是所謂的「小市場球隊」，往往也有著一座大城市、甚至一州的廣大腹地作為經營基底。台灣則完全是另一回事，會進場的球迷就那麼多，而且很多是「球星迷」，還需要長期耕耘才能開花結果。
以目前的環境來說，只有少數像新竹攻城獅和富邦勇士找到正確方式經營方式的人氣球隊，才能擁有穩定的進場人數和商品銷售；不然就得「下猛藥」，如上一季桃園雲豹邀請前NBA球星「魔獸」霍華德加入，用噱頭和情懷的方式來吸引觀眾。
台啤退出是一個信號 未來職籃金錢遊戲恐越玩越大
今年T1的季後挑戰賽，台啤對上臺中太陽的系列賽，內容打得精采，一場是大逆轉、一場則是反絕殺，但場館內卻是門庭冷清，也從側面說明了一些事情。
也不僅僅是T1聯盟而已，在兩職籃中真正意識到、並且付諸行動去做好行銷基本功的球隊終究只是少數，不是確實在手頭上有些緊迫，就是不得其門而入。
台新的進入可能也是象徵著職籃另一個階段的開始，台啤這些球員未來會去雲豹、還是攻城獅，球團們的競爭免不了一場腥風血雨。球隊之間的金錢遊戲恐怕也將越玩越大，殘酷的淘汰賽恐怕已經開始。