黃牛地獄5／門票難搶「大咖慘變跳板」　黃牛獨家告白演唱會機密

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今年29歲的James表示，其實過去很多人都覺得黃牛就是利用程式或者請工讀生去網咖搶票，其實根本不是。有些演唱會主辦方並不會釋出所有門票在平台上讓民眾購買，尤其在國外更常見，因為演唱會主辦方的利潤來源就是「票房減去場地費用」，所以利潤要高票房當然也要高，有些主辦會將一部分直接加價賣給黃牛，從這中間已經先賺上一筆，黃牛再出更高價賣給需要的民眾，這是有些主辦方的小心機。
James說，黃牛在開賣前手上已經持有這些票券，再加上公關票、員購票等等，民眾能搶票的數量當然就會大幅度銳減，粉絲搶不到，真的鐵粉只能花更高價去購買門票，主辦方也因此閃避拉高票價被稽查的風險。「尤其越大咖的歌手演唱會這種情況越容易發生，因為有錢想買這種高價票的人更多」，「光是BLACKPINK就有不少KOL、網紅明星拿不到公關票，都是砸錢朝聖的！」
另一位24歲剛入黃牛這行半年的Eric（化名）則提到，自己算是從BLACKPINK演唱會才正式入行，本身只是當作兼職，基本上沒有太龐大的組織性經營，就是合作工程師搶票以及各大親友公關票販售，都是在臉書社團上發文做熟客居多，很多客人都已經固定有演唱會就「主動詢問」的程度，目前沒打算擴大，低調的做就好。Eric也分享今年目前經手的票券包括蔡依林、酷玩樂團、IVE、陳奕迅、BLACKPINK、田馥甄、張惠妹等等，總獲利已經逼近7位數。
早期黃牛為何這麼少？電腦售票、超商搶票排整晚好懷念
過去在1987年代時，兩廳院開啟了台灣第一套電腦售票系統（現今兩廳院售票系統），開啟了電腦售票的系統，後來年代售票系統在1990年成立，但即便當時已經有電腦售票系統，但是民眾仍舊要到書局、樂器行等實體店面購票，再利用數據撥接的方式傳送購票資訊，所以當時相當耗費電話費成本。
後來年代終於在1996年開啟「網路訂票」系統，但是當時候網際網路才剛要起步，因此每當票券開賣時候，都會因為網站「流量乘載」的問題大當機，動不動就是癱瘓一整天，當時候還有包括寬宏藝術的「寬宏售票系統」、大大娛樂的「大市集交易網」在此時問世。
後來2007年，銷售職棒求票的「元氣娛樂」跟7-11合作，在店內的ibon機台中，加入票券銷售的功能，結果效果十足，眼看網路售票系統仍然受到「流量乘載」的受限。2011年，7-11的ibon機台可自營票務系統，許多民眾開始認為比起網路售票，超商售票系統更加容易購買到門票。
於是在當時出現「買票前一天晚上12點」就要到機台前排隊的奇景，如果有在那個年代半夜去過超商的人，偶爾一定會遇見大批人潮在ibon機台排隊的景象，一切都只是為了看一場偶像的演唱會，然而當時候因為網路售票系統不穩、加上現場排ibon的時間成本太高，在當時黃牛風氣完全不盛行，大家搶票都是各憑實力以及毅力。
然而隨著網際網路的發達、行動裝置也逐漸問世，民眾購票越來越方便、網站的優化也讓「流量乘載」的受限被打破，程式設計的精進，在2013年包括KKTIX售票系統、拓元售票系統接連成立之後，緊接著2014年本土首個二手票券平台「易票亭」的現身，讓黃牛生態逐漸萌芽發展至今。
為什麼搶不到門票？不見得100%是黃牛害的 門票潛規則揭秘
每次任何超夯明星演唱會門票開賣，總是會出現「秒殺」的情況，那麼你曾經想過，明明這位藝人開了6場甚至10場，有這麼多票卻還搶不到？這其實是看演唱會的一個潛規則，同時在與你競爭的可不只黃牛，還有那些「想用A換B」的粉絲，無數有這種想法的人加上黃牛的擠壓，到底有多少「真粉絲」能夠搶得到票？
2022年底，蔡依林跨年演唱會門票搶在BLACKPINK之前開賣，結果蔡依林開6場，門票開賣就秒殺，但隨即在BLACKPINK門票也秒殺之後，臉書換票社團上卻出現大量「價讓出蔡依林五張門票，條件是幫忙搶BP演唱會3到8張」、「蔡依林12/31四張原價讓出，條件是BP四張VIP$8800位置，有搶到歡迎私訊」、「蔡依林4張，換BP四張VIP$8800位置，可以補價差」讓堂堂一個亞洲天后瞬間淪為韓國女團的跳板，讓人不敢置信的操作。
然而仔細看換票、賣票社團中，這樣的情況出現非常多，不管是多大咖的明星都同樣出現一樣的狀況，例如最近有「酷玩樂團換陳奕迅」、「陳奕迅換告五人」、「告五人換酷玩樂團」的情況都有，等同雖然有粉絲想要A換B，但購買了不想看的A卻不一定有另一個人能拿B來換，導致滯銷的票券便宜出售被黃牛低價買走、又開高價賣給別人，形成惡性循環。讓真的非常想看的粉絲直接找上黃牛買高價二手票，甚至自己最後乾脆變成黃牛出售。這種「購票跳板文化」雖然是消費者的權益，但卻也真的讓想看的粉絲提高買不到票的機率。
《文創法》通過有影響嗎？黃牛自認完全不受打擊：下半年見真章
對於《文創法》通過有何看法，James表示，其實比起台灣的黃牛價格，相對國外真的已經差非常多，像是香港、澳門的粉絲，黃牛的價格真的更狠更貴，所以才會有很多人飛出國看演唱會。James強調，在台灣沒有需求就不會有供應，我支持《文創法》的成立，但即便是立法，「你也無法根除人民的意願」，因為想花錢看明星偶像的人大有人在，「我真的不在乎別人怎麼看黃牛形象或者心態，比起這些，更該被指責的是那些賣二手票的詐騙事件！」
Eric則提到，黃牛文化的起源嚴格來說就是「消費者有需求」才造成，簡單來說就是「我搶不到票，我給你錢你幫我搶」，所以才會讓這個生態持續下去，台灣立法的出發點非常好，但卻忽略了「市場自由」的問題，沒有人需要，黃牛自然會黯然退場，但從法案通過這一兩個個月過去，有在看演唱會的人覺得黃牛有減少的趨勢嗎？Eric坦言「至少目前我是沒受到什麼影響，大家等下半年觀察過後，就知道我在講什麼了。」
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