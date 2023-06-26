瓦格納兵變「削弱蒲亭政治地位」？分析：地位落至20多年低點
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）與克里姆林宮矛盾升級，儘管這場兵變危機在未流血的情況下很快就平息，但分析人士認為，這次事件凸顯了總統蒲亭地位受到侵蝕，而目前蒲亭對國內權力的掌控也是在位20多年來最弱的時刻。
國際中心楊智傑／綜合報導
《紐約時報》分析指出，瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）宣布撤軍前，一直對於俄羅斯國防部高層提出質疑，也多次針對俄烏戰爭前線的管理問題進行批評，美國官員先前猜測蒲亭一直容忍這般公開異議是為了自身政治目的而鼓勵他這麼做，然而這次兵變則明顯證實了並非如此。
報導指出，白宮和國家安全機構認為，有「蒲亭大廚」之稱的普里格津向莫斯科進軍是對蒲亭造成重大挑戰，尤其是在發動俄烏戰爭的理由上，他相當於反駁了俄羅斯是為了應對北約威脅才發動「特別軍事行動」的正當緣由；另外蒲亭也把兵變局勢比做末代沙皇政府於1917年因戰爭失利垮台，這加深了蒲亭失去國家控制權的印象。
華盛頓歐洲政策分析中心主席波利亞科娃（Alina Polyakova）認為，這起兵變證明了「蒲亭看起來相當弱」，但同時也警告了蒲亭政府垮台的風險，她提醒西方國家應更加重視支持烏克蘭，同時為所有可能出現的情況擬定計劃，「包含蒲亭政權垮台，以及被一個會更加殘酷對待烏克蘭的極右派所取代 」。