北約秘書長：瓦格納兵變顯示蒲亭入侵烏克蘭是錯誤

（中央社維爾紐斯26日綜合外電報導）北約秘書長史托騰柏格今天表示，瓦格納兵變顯示俄國總統蒲亭入侵烏克蘭是個「錯誤」。歐盟最高外交官波瑞爾則說，兵變表明莫斯科的軍力已因烏克蘭戰爭而出現裂痕。
文／中央社
法新社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天訪問立陶宛期間表示，「我們正密切注意俄羅斯的局勢。上週末發生的（瓦格納集團兵變）事件是俄羅斯內部事務，也是蒲亭總統非法併吞克里米亞（Crimea）和對烏克蘭發動戰爭、犯下重大戰略錯誤的又一明證。」立陶宛將於下月承辦北大西洋公約組織（NATO）峰會。
立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）也與史托騰柏格一起出席維爾紐斯（Vilnius）記者會。瑙塞達說，兵變事件彰顯出「克里姆林宮政權的不穩定。未來還可能出現類似、甚至更大的挑戰。」
瑙塞達也示警，瓦格納集團轉往白俄羅斯後，可能成為另一個影響區域安全的因素。
另據路透社報導，歐洲聯盟（EU）外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在盧森堡（Luxembourg）的歐盟外長會議召開前告訴媒體記者，俄羅斯的「政治體制正曝露出其脆弱性，軍力也在崩潰」。
他說，「像俄羅斯這樣的擁核大國一旦陷入政治不穩定階段，並非好事」；現在歐盟應比以往任何時候更加支持烏克蘭。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1120626