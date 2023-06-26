WSJ：賴清德今夏可能訪美 以利「熟悉與華府合作」
美中競爭關係與台海局勢之下，明年1月舉行的台灣總統大選成為全球高度關注議題之一。《華爾街日報》報導指出，美國和台灣官員正在討論副總統賴清德今年夏天可能的訪美，以便讓他更直觀地熟悉與美國的合作。
國際中心楊智傑／綜合報導
《華爾街日報》在這篇報導中引述知情人士說法，並稱美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近期與中國高層官員會談中，將「2024台灣大選」視為重要議題。北京認為賴清德是「台獨」陣營的一員，對此表達擔憂同時詢問美國是否將民進黨視為朋友、是有否既得利益，布林肯則重申美方將對選舉過程不進行任何干預。
報導提到，知情人士透露，賴清德有可能在今年8月參加巴拉圭新總統潘尼亞（Santiago Peña，另譯：貝尼亞）的就職典禮時於美國停留，藉此讓他更直觀地熟悉與美國的合作。不過總統府發言人Kolas Yotaka回應表示，目前沒有任何出訪規劃。總統、副總統若有任何出訪行程，會循往例對外說明。
此外，文內也提到中國政府擔心華府方面將藉此試圖增強民進黨總統參選人賴清德的地位，另一方面總統蔡英文已向美國官員指出，隨著選舉日期的逼近，北京方面可能對於台灣的網路攻擊或各方面施壓有所增強，美國官員也正在積極尋找中國干預台灣選舉的跡象。