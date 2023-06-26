高齡嬤與兒爭執重摔流血　女性長者受虐高達男性2倍！　

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新北市家防中心主任許芝綺表示，該中心111年度受理家庭暴力案件共29,858人次，其中為老人受虐暴力通報有1,844人次，佔總通報案件6.18%，其中受害男性有639人次（34.65%），女性為1,205人次（65.35%），顯示女性長輩受虐暴力幾乎是男性的2倍。
許芝綺以阿燕嬸為例，平時喜歡去公園與人聊天，因中風後雙腳無力，需要仰賴四角拐，兒子擔心她在路上發生意外，因此多加限制。一天阿燕嬸執意外出，兒子為了阻擋而與她發生拉扯，造成阿燕嬸不慎撞到櫃子摔倒，耳朵受傷血流不止。幸好鄰居聽到爭吵聲和求救聲，趕忙協助報警，緊急將阿燕嬸送醫治療。
求助托老中心、長照中心、機構喘息服務及社區關懷據點社工接獲通報後前往阿燕嬸家中訪視，溝通雙方想法及需求後，提供新北市公共托老中心、長照中心、機構喘息服務及社區關懷據點等服務資源，讓家屬可以依據實際需求選擇。果然在居家照顧人力及社區關懷志工介入服務之後，降低兒子的擔心和照顧負荷，阿燕嬸也就近在社區關懷據點參加健康促進兼復健活動，重展笑顏。
▲新北市有許多社區照顧關懷據點 提供長輩休閒、才藝、運動等交流。（圖／新北市政府社會局提供）
新北市社會局呼籲：「一起守護身邊的老寶貝！」如果發現周遭有長輩受到不當對待，可立即撥打110報案或113保護專線，社工將結合警察、公衛護士等防治網絡成員關懷處理。如有因長期照顧負荷，也可以透過鄰里長、區里平台反映，新北市會結合長照、醫療、心理諮商、法律協助等相關資源提供適切的服務。
健康醫療網提醒您：杜絕家暴事件，請盡速撥打110或113保護專線！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58258
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