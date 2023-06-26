「藍色泳衣」小孩最好別穿！游泳教練點破危險內幕：增加救援難度

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沒想到妮基的女兒進入泳池後，從旁人的視角看去，她的身體竟然直接與水池融為一體。妮基解釋，這是因為藍色泳衣雨水的顏色極度相似，產生了保護色效果，卻導致孩子不容易被發現。若孩子不慎溺水或遇危險，岸上的救生員或家長也很難及時找到與救援，「不管是深藍還是淺藍，只要是藍色泳裝都一樣」，如果碰到泳池內一群人戲水，水花四濺，還會更難看清。
@scarnati.swimJust dont do it! Why think about which bathing suits for the splash pad? Just buy bright ones!! ☀️☀️ #selfrescue #selfrescueswimming #selfrescueswim #watersafety #drowningpreventionawareness #springhillisd
♬ original sound - Nikki Scarnati
影片曝光引發瘋傳，不少家長紛紛驚呼「我從來沒想過這件事耶，謝謝妳」、「以後只讓孩子穿明顯顏色的」、「真的謝謝同為媽媽的妳提醒我們」；更有救生員贊同表示「我之前是救生員，這影片沒有說錯！任何泳衣做成藍色色調都很難看清，一般柔和的淺色也是如此」。
過去美國國家防溺水聯盟執行主任Adam Katchmarchi也曾建議，民眾在選購泳衣時，都盡量要選購顯眼明亮的色澤，例如黃色、橘色、亮綠色、霓虹色等鮮豔泳裝，醒目顏色可以提高水中能見度，降低水上運動事故的風險。