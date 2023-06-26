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「藍色泳衣」小孩最好別穿！游泳教練點破危險內幕：增加救援難度

▲隨著炎炎夏日的到來，許多家長也準備趁著暑假，帶孩子到泳池、海邊等地點玩水消暑。但一位美國游泳教練，也急忙呼籲家長，千萬別讓孩子穿「藍色泳衣」入水遊玩。（圖／Pexels）
▲隨著炎炎夏日的到來，許多家長也準備趁著暑假，帶孩子到泳池、海邊等地點玩水消暑。但一位美國游泳教練，也急忙呼籲家長，千萬別讓孩子穿「藍色泳衣」入水遊玩。（圖／Pexels）

記者潘毅/綜合報導

隨著炎炎夏日的到來，許多家長也準備趁著暑假，帶孩子到泳池、海邊等地點玩水消暑。但一位美國游泳教練，也急忙呼籲家長，千萬別讓孩子穿「藍色泳衣」入水遊玩，因為會讓危險性大幅增加。

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美國佛羅里達州的游泳教練妮基（Nikki Scarnati），日前在Tiktok上拍攝一部短影片，提醒家長不要買「藍色泳衣」給小孩穿，隨後她也以實際情況來說服大眾，她先是讓女兒穿上一襲藍色的泳裝，還有著些許粉色花邊。

@scarnati.swimJust dont do it! Why think about which bathing suits for the splash pad? Just buy bright ones!! ☀️☀️ #selfrescue #selfrescueswimming #selfrescueswim #watersafety #drowningpreventionawareness #springhillisd

♬ original sound - Nikki Scarnati
沒想到妮基的女兒進入泳池後，從旁人的視角看去，她的身體竟然直接與水池融為一體。妮基解釋，這是因為藍色泳衣雨水的顏色極度相似，產生了保護色效果，卻導致孩子不容易被發現。若孩子不慎溺水或遇危險，岸上的救生員或家長也很難及時找到與救援，「不管是深藍還是淺藍，只要是藍色泳裝都一樣」，如果碰到泳池內一群人戲水，水花四濺，還會更難看清。

影片曝光引發瘋傳，不少家長紛紛驚呼「我從來沒想過這件事耶，謝謝妳」、「以後只讓孩子穿明顯顏色的」、「真的謝謝同為媽媽的妳提醒我們」；更有救生員贊同表示「我之前是救生員，這影片沒有說錯！任何泳衣做成藍色色調都很難看清，一般柔和的淺色也是如此」。

▲妮基請女兒穿著藍色泳衣進入泳池游泳，但從岸上視角一看，非常難以掌握孩子的位置。（圖／Tiktok@scarnati.swim）
▲妮基請女兒穿著藍色泳衣進入泳池游泳，但從岸上視角一看，非常難以掌握孩子的位置。（圖／[email protected]
過去美國國家防溺水聯盟執行主任Adam Katchmarchi也曾建議，民眾在選購泳衣時，都盡量要選購顯眼明亮的色澤，例如黃色、橘色、亮綠色、霓虹色等鮮豔泳裝，醒目顏色可以提高水中能見度，降低水上運動事故的風險。

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