補教市場膨脹！首爾2萬多間補習班　學生補習率84.3％成全國最高

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首爾25個行政區之中，便利商店只有8597間，咖啡廳則有1萬7026間，但補習班整體數量卻高達2萬4284間，不僅遠遠超過咖啡廳總數，更將近超商數量的三倍。
報導提到，補習風氣的盛行與整體社會注重學歷有關，韓國正義黨政策委員宋慶元認為，在這樣的環境下，為了應付高中學子考大學能力考試的補習班只會爭先恐後地推出販賣焦慮的各種課程，例如為了考進特定大學、醫學系專班等等，就算未來學生數量減少也無助於緩解補教市場膨脹的現狀。
根據韓國國家統計廳（KOSIS）今年發布的結果可以發現，去年韓國小學、國中、高中生的私立教育費用總支出達到26兆韓元，雖然比起前一年（2021年），學生人數減少了4萬人，但是總支出卻增加了2兆538億元，增幅10.8%，是去年通膨率的兩倍。
另外，該部門發布的「2022課外培訓支出調查」結果更顯示，首爾小學、國中、高中生只有約80萬人，僅佔全國545萬多人的14.8％，但他們在課外培訓支出卻占了全國的22.2％，且補習率高達84.3％，為全國最高。
另一篇《中央日報》的報導也提到，韓國社會向來重視升學，加上韓國父母擔心孩子沒上補習班，會「輸在起跑線」，導致韓國補習班林立的狀況；加上近年新冠肺炎疫情影響，許多父母擔心孩子「學習不足」，因此也會另外讓孩子補習，導致在私立教育費用上的花費暴增。