黃牛地獄2／二手票陷阱多！面交不是最安全　5種詐騙套路一次看

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台北市法務局指出，臉書社團常常可以看到各大熱門演唱會的「加價票券」資訊，有被害人指出，加入臉書演唱會讓票社團，對方表示願意「佛心原價讓票」，但匯款到指定的銀行帳號，對方不但未依約給予取票序號，隨即於臉書封鎖消失。
📍套路2：「這是我家人的，給你他的LINE」
在臉書上私訊賣家後，詐騙套路會說「這是我家人的，給你他的LINE」，心急想買票的民眾不疑有他，加入詐騙所謂「家人」的LINE後，接著就一步步掉入套路，等待誘騙受害者匯款後，所謂「家人」的LINE再也不讀不回，原本交涉的臉書帳號也被封鎖。
📍套路3：即便收到實體票，卻被詐騙搶先退票
有Dcard網友發文，在網路上買好票，實體票都拿在手上，就在要進入演唱會前，才發現狡猾的詐騙者已經先行退款，導致「票券代碼無效」無法進入，當然也聯絡不上原本購票的連臉書帳號。
📍套路4：面交就沒事嗎？錯，依舊掉進陷阱
有網友建議，購票一定要「面交」，但依舊有網友因此受害。消保官指出，有被害人和賣方約面交，卻始終約不到，賣方利用話術引導「保留優先購票權」，讓被害人先匯款至指定帳戶，但只要錢一到手，立刻消失無音訊。
📍套路5：超商取票不只「序號」，要看清「取票方式」
為了取信受害者，詐騙集團會提供「取票序號」，民眾以為萬無一失於是匯款，殊不知還需要「身分證號」才能取票。如果真的怕拿到假票，有網友建議就直接約在取票地點，全程看售票者取票。同時提醒，如果買二手票，可以進一步了解該演唱的的「取票方式」，有些演唱會可能開唱前幾天才開放取票，如果有人提早有現票，詐騙的機會就相當高。
🟡詐騙5陷阱提醒：臉書公開社團「台灣韓團演唱會門票區」管理員也直接提供5點提醒，如果要在臉書社團上購票，也請民眾注意，勿入詐騙陷阱。
- 點入頭像判斷：簡介為近期加入的新成員紀錄都為空白、加入2、3個月但都沒有發文紀錄、突然頻繁發文留言、反覆發原價熱門場售票、在求票文章底下回覆「我有票」等留言，都比較容易是危險帳號。
- 個人動態判斷：帳號為長期無使用、無好友互動留言的空白帳號、好友都為外國人或是詭異帳號、沒有針對偶像有任何按讚發文，專門售票代購的也請搜尋有沒有長期記錄。
- 訊息溝通上：異常主動私訊買家說有票、強調自己票券來源為：朋友的、內部的、原讓，以及口氣語氣催促讓你盡快交易，無法面交或是可以面交但要先給訂金希望藉此降低戒心。
- 付款方式詭異：太過大方直接給出身分證、存簿、個人資料。截圖永遠只有同一張，且畫質還不夠清晰，可以要求重新截圖有看到時間網址瀏覽器等。
- 販售票券位置場次稀有度：不管問什麼位置、幾張票、哪一熱門場都有。對方讓熱門區域或是實名制的票券，通常很危險，雖會有好心人原讓，但可能性很低。
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