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黃子佼工作停擺關粉專！私人臉書悄悄更動　貼文全隱藏變一片白

▲黃子佼悄悄更動私人臉書，全部貼文都看不見，大頭貼也拿掉，整個臉書成一片白色。（圖／記者陳明中攝）
▲黃子佼悄悄更動私人臉書，全部貼文都看不見，大頭貼也拿掉，整個臉書成一片白色。（圖／記者陳明中攝）

記者薛羽彤/綜合報導

黃子佼日前被指控性騷擾，他拍影片坦承後，隨後傷害自己送醫，目前無生命危險，已回家休養。黃子佼PO出道歉影片後，不久又刪除，更把粉絲專頁關閉，近日他悄悄變更私人臉書，疑似將原本公開貼文轉為僅好友可以觀看，大頭貼和封面照都變成一片空白，只留下簡介沒有更動。

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▲黃子佼現身談《天下雜誌》未經他同意就給改寫他文章一事。（圖／記者吳雨婕攝）
▲黃子佼一舉一動備受關注。（圖／記者吳雨婕攝）
黃子佼私人臉書原本都是公開貼文，常寫一些他的內心話，經過性騷擾事件後，他的私人臉書變成一片空白，只留下原本的簡介「黃子佼本人經營更新，私人臉書內容全公開，但會有別於粉絲專頁」，和限時動態，似乎將貼文權限改為只有朋友才能觀看。黃子佼的下一步為何，一舉一動外界都在關注。

▲《未來少女》黃子佼睽違已久，再次和詹仁雄合作。（圖／大鵬傳播提供）
▲黃子佼請辭《未來少女》主持棒。（圖／大鵬傳播提供）
黃子佼手上節目《未來少女》錄了一集請辭，而《大老闆聯盟》節目製作總監表示7月確實會錄影，靜待黃子佼身體狀況，沒有打算撤換主持人。另外，《佼心食堂》、《婚禮歌手3》未公布後續處理方式。除了節目之外，黃子佼的代言也受到影響，目前休養停工中，以他手上主持節目、記者會的數量，一個月預估損失將近440萬元。

▲黃子佼只留下簡介，所有貼文現在都看不到。（圖 ／黃子佼臉書）
▲黃子佼只留下簡介，所有貼文現在都看不到。（圖 ／黃子佼臉書）
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