黃子佼工作停擺關粉專！私人臉書悄悄更動 貼文全隱藏變一片白
黃子佼日前被指控性騷擾，他拍影片坦承後，隨後傷害自己送醫，目前無生命危險，已回家休養。黃子佼PO出道歉影片後，不久又刪除，更把粉絲專頁關閉，近日他悄悄變更私人臉書，疑似將原本公開貼文轉為僅好友可以觀看，大頭貼和封面照都變成一片空白，只留下簡介沒有更動。
記者薛羽彤/綜合報導
黃子佼私人臉書原本都是公開貼文，常寫一些他的內心話，經過性騷擾事件後，他的私人臉書變成一片空白，只留下原本的簡介「黃子佼本人經營更新，私人臉書內容全公開，但會有別於粉絲專頁」，和限時動態，似乎將貼文權限改為只有朋友才能觀看。黃子佼的下一步為何，一舉一動外界都在關注。
黃子佼手上節目《未來少女》錄了一集請辭，而《大老闆聯盟》節目製作總監表示7月確實會錄影，靜待黃子佼身體狀況，沒有打算撤換主持人。另外，《佼心食堂》、《婚禮歌手3》未公布後續處理方式。除了節目之外，黃子佼的代言也受到影響，目前休養停工中，以他手上主持節目、記者會的數量，一個月預估損失將近440萬元。
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