8縣市狂飆36度高溫！「午後大雷雨」炸不停 週末天氣更不穩定
今（27）日各地高溫炎熱，普遍都能來到攝氏32至34度，中午前後，南部和東部地區要留意攝氏36度甚至以上的高溫，中央氣象局提醒，中午過後，西半部、東北部、花蓮、台東和各山區還是會有「午後雷陣雨」，請民眾密切注意「大雨特報」，週四（6月29日）為本週天氣的分界點，屆時南方水氣北抬，降雨熱區會稍稍擴大，請民眾持續留意天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司說明，今明兩天（6月27日至6月28日）台灣皆受「太平洋高壓」和「東南風」的環境影響，內陸地區持續有攝氏36度的高溫機會，午後在山區、西半部近山平地容易有午後雷陣雨，傍晚到初入夜對流的降雨，有機會往沿海平地擴展。
週四至下週日（7月2日），太平洋高壓勢力稍往東退，台灣轉為受到「偏南到西南風」帶來的水氣影響，這段時間天氣更不穩定，雖然極端高溫的機會降低，但感受仍較蠻悶熱，山區容易有午後熱對流發展，降雨熱區則偏向中北部近山區域，也有機會在傍晚、入夜期間往平地擴展。
此外，針對今日可能的高溫狀況，氣象局也已經發布「高溫資訊」，其中雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，台北市、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣則為黃色燈號，要注意攝氏36度的高溫，請民眾避免非必要的戶外活動、慎防熱傷害。