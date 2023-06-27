巴西力推雙邊金融一體化　助阿根廷度過經濟危機

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魯拉說，巴西需要朝此方向邁進，提供創新解決方案，以實現更大的金融一體化，促進雙邊交流，例如針對區域貿易採用特定參考貨幣，但各國仍繼續保留使用本國貨幣。
阿根廷是巴西在全球的第3大貿易夥伴，僅次於中國和美國；在南美洲，阿根廷是巴西的主要貿易夥伴。魯拉表示，兩國將通過一項包含近100項行動的合作計畫，重新啟動戰略聯盟。
魯拉說，對國家社經發展銀行（BNDES）可能融資建設阿根廷基西納（Néstor Kirchner）天然氣輸送管的前景非常滿意。
這條天然氣輸送管取名阿根廷前總統的名字，將連接內烏肯省（Neuquén）的死牛（Vaca Muerta）天然氣田到布宜諾斯艾利斯省的薩利克洛（Salliqueló）。
這是艾柏托．費南德茲今年第4次訪問巴西。巴西外交部表示，艾柏托．費南德茲是應魯拉邀請來訪，目的是慶祝兩國建交200周年。
在外交部舉行的儀式上，艾柏托．費南德茲和阿根廷第一夫人雅尼茲（Fabíola Yañez）獲得巴西國家南十字勳章和白河勳章。
艾柏托．費南德茲此次訪巴正值阿根廷經濟形勢再次動盪不安，經濟陷入危機，年通膨率已超過100%，阿根廷貨幣披索劇烈貶值。
阿根廷將在今年10月舉行總統選舉，2019年12月就任阿根廷總統的艾柏托．費南德茲表示不會競選連任後，執政黨聯盟全民陣線23日宣布由現任經濟部長馬薩（Sergio Massa）擔任總統候選人。（編輯：馮昭）1120627