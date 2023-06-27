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巴西力推雙邊金融一體化　助阿根廷度過經濟危機

▲巴西總統魯拉今天與阿根廷總統艾柏托．費南德茲會面表示，巴西正在想辦法幫助阿根廷度過經濟危機。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西總統魯拉今天與阿根廷總統艾柏托．費南德茲會面表示，巴西正在想辦法幫助阿根廷度過經濟危機。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電）巴西總統魯拉今天與阿根廷總統艾柏托．費南德茲會面表示，巴西正在想辦法幫助阿根廷度過經濟危機，巴西公司沒有道理在阿根廷市場失去空間，兩國間需要更大的金融一體化。

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魯拉（O Luiz Inácio Lula da Silva）與艾柏托．費南德茲（Alberto Fernández）在巴西總統府高原宮舉行閉門會議後表示，巴西政府正在努力為巴西對阿根廷的出口提供全面的融資便利，阿根廷市場空間巴西沒理由輸給其他國家，只因它們提供信貸，而巴西沒有。

魯拉說，巴西需要朝此方向邁進，提供創新解決方案，以實現更大的金融一體化，促進雙邊交流，例如針對區域貿易採用特定參考貨幣，但各國仍繼續保留使用本國貨幣。

阿根廷是巴西在全球的第3大貿易夥伴，僅次於中國和美國；在南美洲，阿根廷是巴西的主要貿易夥伴。魯拉表示，兩國將通過一項包含近100項行動的合作計畫，重新啟動戰略聯盟。

魯拉說，對國家社經發展銀行（BNDES）可能融資建設阿根廷基西納（Néstor Kirchner）天然氣輸送管的前景非常滿意。

這條天然氣輸送管取名阿根廷前總統的名字，將連接內烏肯省（Neuquén）的死牛（Vaca Muerta）天然氣田到布宜諾斯艾利斯省的薩利克洛（Salliqueló）。

這是艾柏托．費南德茲今年第4次訪問巴西。巴西外交部表示，艾柏托．費南德茲是應魯拉邀請來訪，目的是慶祝兩國建交200周年。

在外交部舉行的儀式上，艾柏托．費南德茲和阿根廷第一夫人雅尼茲（Fabíola Yañez）獲得巴西國家南十字勳章和白河勳章。

艾柏托．費南德茲此次訪巴正值阿根廷經濟形勢再次動盪不安，經濟陷入危機，年通膨率已超過100%，阿根廷貨幣披索劇烈貶值。

阿根廷將在今年10月舉行總統選舉，2019年12月就任阿根廷總統的艾柏托．費南德茲表示不會競選連任後，執政黨聯盟全民陣線23日宣布由現任經濟部長馬薩（Sergio Massa）擔任總統候選人。（編輯：馮昭）1120627

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