對抗癌王新曙光　國衛院「零毒性抗體」拚2年內臨床試驗

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腫瘤組織間質增生與惡病質 恐出現10大症狀國衛院癌症研究所研究員黃智興表示，胰腺癌占胰臟癌約85%，不少患者確診時已是3、4期，5年存活率僅3%。腫瘤組織間質增生（desmoplasia）是腫瘤纖維化的主要原因之一，會造成患者出現多種惡病質（cancer cachexia）狀況。惡病質發生於70%癌患，包括肺腺癌、大直腸癌、肝細胞癌、胰腺癌、乳癌等諸多惡性腫瘤都具有此特徵。根據統計，全球有高達50~80%的胰腺癌患者就是因爲惡病質而死亡。
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對抗惡病質 關鍵是熱休克蛋白90a（eHSP90a）至於腫瘤組織間質增生與惡病質成因為何？黃智興解釋，熱休克蛋白90a（eHSP90a）的功能是在細胞內質網內幫助蛋白質的成熟、折疊與運送，包括許多促癌性蛋白質，例如胰腺癌、大直腸腺癌、肝細胞癌患者血清中的胞外eHSP90a含量較健康者增加100倍。
eHSP90a會導致胰腺癌的腫瘤組織間質增生，快速擴充的間質細胞及所產生的胞外基質組成了成長腫瘤的大部份，不僅壓抑免疫細胞的功能，更阻止治療藥物的到達，造成難以化學及免疫治療又不易手術切除。因此，若能抑制eHSP90a的大量生成，就可抑制腫瘤纖維化並改善治療的效果。
熱休克蛋白90a（eHSP90a）抗體 擁有4大優勢黃智興的研究團隊研開發出針對eHSP90α的人源化抗體，具有高專一性的結合力，經動物實驗證實能夠抑制腫瘤的組織間質增生、調節恢復腫瘤組織之免疫細胞活性，而有效壓制腫瘤的生長，並改善腫瘤發展中導致的惡病質，提昇實驗鼠的生活力並延長壽命。
黃智興說明，eHSP90a抗體是藉由改變腫瘤組織微環境而達到抑制腫瘤的纖維化、生長及所誘發的惡病質，不像化療藥物毒殺腫瘤細胞後會引起組織的發炎反應。而且該抗體對非腫瘤細胞不具毒性，多次靜脈注射不會導致實驗小鼠的脾臟腫大。該抗體不易被排泄，在血液循環系統內的半衰期超過18天。該抗體可單獨使用，若合併化療藥物Gemcitabine效果更佳。
此項研發成果榮獲第19屆國家新創獎的肯定，也已獲得中華民國專利，全球專利佈局也在進行中。研發團隊即將進行猴子等靈長類毒性測試，已選定2家生技公司完成材料轉移。國衛院長司徒惠康表示，若能盡早完成與生技公司的技術移轉，將有望於2年內進行臨床試驗，期望儘早應用於臨床治療，幫助致死率高且極度煎熬的胰腺癌患者。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58331
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