萬七失守！台股早盤跌逾110點 遊戲股迎旺季強勢走揚
市場憂經濟衰退，加上俄羅斯政治動盪，使美股四大指數昨（26）日跌多漲少，台北股市今（27）日早盤也弱勢跌超過110點，下殺來到16939點，萬七大關失守。權值王台積電早盤跌6元，來到569元。其他重要電子股，如聯發科、緯創、旺宏、日月光、英業達、廣達都走跌。而今日盤面焦點為遊戲股，紅通通迎接暑假旺季。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數26日下跌12.72點，或0.04%，收33714.71點；那斯達克指數下跌156.74點，或1.16%，收13335.78點；標普500指數下跌19.51點，或0.45%，收4328.82點；費城半導體指數上漲9.07點，或0.26%，收3515.77點。
台北股市今日早盤跌超過110點，下殺來到16939點，萬七大關失守。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌6元，來到569元。同樣為晶圓代工的聯電、世界先進、力積電小跌。其他重要電子股，如聯發科、南亞科、華碩、和碩、國巨走跌。
宏碁、緯創、旺宏與日月光跌逾1%，群創、友達與英業達跌2%左右，廣達跌超過3%。鴻海相對強勢小漲，大立光漲約1%、元太漲2.4%，中興電拿下國道服務區充電站營運權，今股價漲超過5%。而遊戲股迎接暑假旺季，華義飆漲停，傳奇幾近漲停，昱泉漲8%，大宇資、智冠漲6到7%，歐買尬、橘子漲4到5%，網龍、宇峻、辣椒、鈊象漲2到3%。