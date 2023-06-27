彰化寵物店員工遭斷臂命危！檢警懷疑另有隱情 2惡煞收押禁見
彰化員林市一間寵物店，25日晚間有2名19歲兇嫌陳男、張男，疑似是在購買貴賓犬時，認為24歲的林姓店員態度不佳，而持預藏的刀械及辣椒水攻擊對方，林男右前臂因此慘遭砍斷，經緊急送醫後，目前情況仍不樂觀；今（27）日店家友人指稱，雙方疑似是在外有金錢糾紛而有「買兇斷手」的情形，彰化地檢署稍早表示，2名兇嫌訊後均涉嫌刑法殺人未遂、重傷害、毀損、恐嚇等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為殺人未遂重罪，並有勾串共犯或湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。
記者林莞茜／綜合報導
據指出，日前住在宜蘭的陳男、張男，本（6）月25日專程到彰化這間寵物店購買貴賓犬，但過程中2人卻認為店員態度不佳便離去，孰料晚間7時許，陳男及張男再次回到店內，並拿出藏在包包中的柴刀、榔頭和辣椒水等物，攻擊林姓店員，導致其身上受有多處刀傷、鮮血直流，右手前臂更慘遭砍斷。
警方趕抵後，第一時間控制2名犯嫌，同時協助林男送往醫院急救，彰化地檢署訊後將涉案的陳男、張男依殺人、重傷害、毀損等罪嫌，移送偵辦。
雖砍人的2位兇嫌供稱，是因林姓店員態度不佳，讓他們不爽才返回店內報復，只不過有該寵物店店長的友人透露，砍人事件疑似與林男在外有金錢債務糾紛，不排除是對方買兇要讓他「斷手」，檢警也將朝是否蓄意尋仇方向追查。
彰化地檢署表示，26日接獲警方通報，有民眾不明原因持兇器在員林地區寵物店砍殺店員，旋指派鄭文正檢察官指揮彰化縣警察局員林分局組成專案小組，迅速偵辦，指揮警方當場逮捕在場行兇2名嫌疑犯，解送本署檢察官訊問後，認陳姓、張姓被告等人均涉嫌刑法殺人未遂、重傷害、毀損、恐嚇等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為殺人未遂重罪，並有勾串共犯或湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。彰化地檢署強調，檢察官將持續深入偵辦本案，務求保障民眾生命安全。