遭控補習班教師性侵女網友嗆提告　黃捷：她會追到底！

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黃捷認同真相應還原，但性暴力本就有其特殊性和複雜性，發生的空間多數很隱蔽、舉證困難，且多是熟悉親密的人，又處在權勢不對等的關係中。她認為Metoo運動之所以引起廣大共鳴，正因許多人都有共同的受傷經驗，且多數時候，國家的法律無法還給他們公道。
黃捷認為，加害者可以經過數年，仍若無其事的生活，不需為侵犯他人付出代價；受害者卻得冒著被反告、被譴責的風險，才得以將經驗公開。若還有一點同理心，當受害者鼓起勇氣說出過去時，希望大家至少能做到不嘲諷、不謾罵，留一點空間給這些受創的心靈。她會持續堅定的為受害者撐起一把傘，也希望這股浪潮，能喚起社會對性暴力更多的關注。
高雄某補習班教師遭控曾性侵當時僅十三歲女國中生一案，受害者A小姐昨在立委出面揭露補習班狼師惡行，A小姐發表自述聲明指出，一九九九年她十三歲時，某次該教師在對她進行一對一指導時，與她十指交扣，並強吻她，之後某天，更載她去汽車旅館逞慾，之後直到二○○一年，她十五歲為止，同樣的事情一再發生。
A小姐也表示，她在臉書公開揭露這起事件前，曾私訊補習班，期待一個道歉，沒想到該教師不僅不願面對，甚至打電話給她的父母，並矢口否認犯行，因此她決定站出來揭露。
對此，該補習班發表聲明指出，將委任律師對A小姐提出刑事加重毀謗的告訴依交由司法處理，希望能透過司法還該補習班清白，對於A小姐造成補習班的所有損失，不論民事或刑事都會依法追訴。同時，該補習班也將網路轉傳未經證實貼文、寫下不實留言、成為妨礙名譽共犯及公布個資者，該補習班皆會截圖並委託律師提起告訴。