高雄今年首例本土登革熱　台南社區傳播鏈衍生

遭控補習班教師性侵女網友嗆提告　黃捷：她會追到底！

▲遭控補習班教師性侵女網友案的補習班將對女網友提告，市議員黃捷得知後昨天深夜發文憤怒表示，非常可惡！這個案子，她會追到底！（圖／截自市議員黃捷臉書）
▲遭控補習班教師性侵女網友案的補習班將對女網友提告，市議員黃捷得知後昨天深夜發文憤怒表示，非常可惡！這個案子，她會追到底！（圖／截自市議員黃捷臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

「非常可惡！這個案子，她會追到底！」高雄某補習班狼師遭控曾性侵當時僅十三歲女國中生一案，遭高雄市議員黃捷揭發後，該補習班對受害者A小姐提告。對此，介入處理高雄補教狼師這案得市議員黃捷昨(26)日深夜發文憤怒表示，明知此案已過追溯期，仍大動作用法律恫嚇A小姐，簡直是二次傷害，非常可惡！這個案子，她會追到底！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲A小姐發表自述聲明指出，一九九九年她十三歲時，該補教老師載她去汽車旅館逞慾，之後直到二○○一年，她十五歲為止，同樣的事情一再發生。（圖／截自市議員黃捷臉書）
▲A小姐發表自述聲明指出，一九九九年她十三歲時，該補教老師載她去汽車旅館逞慾，之後直到二○○一年，她十五歲為止，同樣的事情一再發生。（圖／截自市議員黃捷臉書）
黃捷指出，上週，她介入處理高雄補教狼師這案後，收到不少留言和私訊，反質疑受害者「沒證據只是含沙射影」、「不該有罪推定」，也批評她的質詢對這位王老師不公平。

▲遭控教師性侵的補習班發表聲明，將委任律師對A小姐提出刑事加重毀謗的告，同時，（對於A小姐造成補習班的所有損失，不論民事或刑事都會依法追訴。（圖／截自智冠文理補習班臉書）
▲遭控教師性侵的補習班發表聲明，將委任律師對A小姐提出刑事加重毀謗的告，同時，（對於A小姐造成補習班的所有損失，不論民事或刑事都會依法追訴。（圖／截自智冠文理補習班臉書）
黃捷認同真相應還原，但性暴力本就有其特殊性和複雜性，發生的空間多數很隱蔽、舉證困難，且多是熟悉親密的人，又處在權勢不對等的關係中。她認為Metoo運動之所以引起廣大共鳴，正因許多人都有共同的受傷經驗，且多數時候，國家的法律無法還給他們公道。

黃捷認為，加害者可以經過數年，仍若無其事的生活，不需為侵犯他人付出代價；受害者卻得冒著被反告、被譴責的風險，才得以將經驗公開。若還有一點同理心，當受害者鼓起勇氣說出過去時，希望大家至少能做到不嘲諷、不謾罵，留一點空間給這些受創的心靈。她會持續堅定的為受害者撐起一把傘，也希望這股浪潮，能喚起社會對性暴力更多的關注。

高雄某補習班教師遭控曾性侵當時僅十三歲女國中生一案，受害者A小姐昨在立委出面揭露補習班狼師惡行，A小姐發表自述聲明指出，一九九九年她十三歲時，某次該教師在對她進行一對一指導時，與她十指交扣，並強吻她，之後某天，更載她去汽車旅館逞慾，之後直到二○○一年，她十五歲為止，同樣的事情一再發生。

A小姐也表示，她在臉書公開揭露這起事件前，曾私訊補習班，期待一個道歉，沒想到該教師不僅不願面對，甚至打電話給她的父母，並矢口否認犯行，因此她決定站出來揭露。

對此，該補習班發表聲明指出，將委任律師對A小姐提出刑事加重毀謗的告訴依交由司法處理，希望能透過司法還該補習班清白，對於A小姐造成補習班的所有損失，不論民事或刑事都會依法追訴。同時，該補習班也將網路轉傳未經證實貼文、寫下不實留言、成為妨礙名譽共犯及公布個資者，該補習班皆會截圖並委託律師提起告訴。

高市議會通過成立「性別平等委員會」　打造性別友善空間

高雄疑出現登革熱個案　陳其邁坦言流動人口增加防疫壓力

表揚高市府績優基層人員　陳其邁感謝市府所有基層同仁

高餐大國際競賽再傳捷報　廚藝及烘焙競賽共奪12金

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀