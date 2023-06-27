求職小心「肌」　藍雷射助你職場戰痘百戰百勝

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下個月即將面試 臉部卻突然爆痘？夏天是皮膚最容易冒汗長痘的季節，知名皮膚科診所總院長鄭國良醫師表示，新鮮人求職壓力大，如果平常還有熬夜、生活作息紊亂的情況，環境及心理雙重因素下，易使膚況愈來愈糟，想要改善問題，就必須找出根本原因。
改善嚴重發炎痘痘有很多種方法，皮膚科門診常見治療方式為口服抗生素或A酸，並合併外用藥膏，需治療一段時間始見效。投予抗生素治療，通常一到三個月可逐漸控制病情。此時不能只依賴保養品，因保養品本身無藥性，無法快速改善發炎的痘痘，僅能當作輔助使用。受益於醫學發展日新月異，目前雷射光電治療技術已具備快速殺菌消炎與控制油脂分泌的雙重效果，嚴重發炎痘痘的患者可作為治療選項，例如近期熱門治療痘痘的光電雷射技術-藍雷射，術後幾乎無修復期，對患者是相當省時省力的治療方式。
藍雷射幾乎無修復期 療程後再去面試也OK鄭國良醫師說明，藍雷射具備雙波長，450nm波長藍光殺菌的抑制效果極佳，能快速控制發炎及感染部位，1450nm波長可控制皮脂腺的分泌、減少出油量，在滅菌的同時亦達到控油。它的優點在於近乎無修復期、低疼痛，兩個波長的原理不需要有太多的光熱，抑制皮脂腺位在深層部位，所以沒有表皮破壞的過程，溫和的療程讓患者不必花太多心力在術後保養上，甚至當天就能化妝、維持正常的生活作息。
基本療程通常建議施打3～5次，每隔1週施打1次，讓發炎的痘痘穩定調整，維持效果依個人體質會有所不同，可與醫師做評估，經過3個月至半年期間，再安排下一個療程。
預防勝於治療 處理痘痘要趁早一般民眾會害怕加重臉部的爆痘，不敢去做雷射，鄭國良醫師表示，正因為臉上痘痘處於發炎期，才更需要借助藍雷射的輔助，迅速控制痘痘及油脂分泌，避免留下痘疤或其他症狀；而長期嚴重的發炎痘痘，也可合併奈米金、光動力療法與藍雷射做複合式療程，達到相輔相成的效果。
鄭國良醫師提醒，治療痘痘除了上述提到的方式以外，還可以檢視生活習慣，比如使用的保養品是否合適？平時是否經常熬夜？或者控制飲食、減少高升醣食物、保持輕鬆心情及適度運動等，皆能幫助改善。最重要的是找出根本原因，尋求專業醫師的諮詢，勿輕易一味購買各式保養品來控痘，痘痘才不容易反覆發作、滿臉痘花。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58307
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