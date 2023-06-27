瓦格納兵變期間　白宮：美俄通話討論安全問題

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當被問及對擁有核武的俄羅斯發生動盪的擔憂時，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示：「我們認真看待俄羅斯的不穩定局勢，而且我們在週末確實提出了很多問題。」
他說：「我們確實並能夠透過外交管道，與俄羅斯官員就我們的擔憂即時進行對話。」
柯比表示，在俄羅斯軍隊入侵親西方的烏克蘭期間，美國官員持續「非常密切」監控莫斯科的核態勢。
柯比說，目前為止「沒有跡象」顯示俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Puti）正朝著使用核武或「任何會導致我們改變自己嚇阻態勢」的「方向」發展。
美國國務院今天表示，在週末發生瓦格納兵變期間，美國大使直接與俄羅斯聯繫，明確表示美國沒有參與其中。
美國國務院表示，美國駐俄大使崔西（Lynne Tracy）24日向俄羅斯官員轉達此訊息，在華府的美國官員也聯繫了俄羅斯大使館。
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）對記者表示，美國這麼做「是為了重申我們公開說過的話，亦即這是俄羅斯內部事務，美國沒有參與也不會參與其中」。
米勒說，崔西和華府的美國官員還表示，他們「希望俄羅斯履行保護我們（駐莫斯科）大使館和外交人員的義務」。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1120627