就業真難！中國畢業生收offer後「增重10公斤」　公司竟拒絕聘用

瓦格納兵變期間　白宮：美俄通話討論安全問題

▲白宮今天表示，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）兵變期間，美國外交官「即時」與俄羅斯外交官聯繫討論安全問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲白宮今天表示，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）兵變期間，美國外交官「即時」與俄羅斯外交官聯繫討論安全問題。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）白宮今天表示，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）兵變期間，美國外交官「即時」與俄羅斯外交官聯繫討論安全問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社報導，普里格津（Yevgeny Prigozhin）領導的瓦格納兵變期間，俄美之間進行相對罕見的接觸。瓦格納短暫控制一座重要城市，並威脅要攻擊莫斯科。這次動盪引發華府擔心擁有核武的俄羅斯可能會陷入混亂。

當被問及對擁有核武的俄羅斯發生動盪的擔憂時，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示：「我們認真看待俄羅斯的不穩定局勢，而且我們在週末確實提出了很多問題。」

他說：「我們確實並能夠透過外交管道，與俄羅斯官員就我們的擔憂即時進行對話。」

柯比表示，在俄羅斯軍隊入侵親西方的烏克蘭期間，美國官員持續「非常密切」監控莫斯科的核態勢。

柯比說，目前為止「沒有跡象」顯示俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Puti）正朝著使用核武或「任何會導致我們改變自己嚇阻態勢」的「方向」發展。

美國國務院今天表示，在週末發生瓦格納兵變期間，美國大使直接與俄羅斯聯繫，明確表示美國沒有參與其中。

美國國務院表示，美國駐俄大使崔西（Lynne Tracy）24日向俄羅斯官員轉達此訊息，在華府的美國官員也聯繫了俄羅斯大使館。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）對記者表示，美國這麼做「是為了重申我們公開說過的話，亦即這是俄羅斯內部事務，美國沒有參與也不會參與其中」。

米勒說，崔西和華府的美國官員還表示，他們「希望俄羅斯履行保護我們（駐莫斯科）大使館和外交人員的義務」。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1120627

瓦格納兵變美國早知情？CNN：掌握詳細情資、但對大多數盟友保密

試圖重振威嚴？蒲亭兵變後「惱怒」演說　稱叛徒想「血流成河」

瓦格納集團兵變　白宮官員：讓中國領導層不安

快訊／兵變後首度打破沉默！普里格津：瓦格納7/1起將不復存在

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀