日圓貶不停！想換匯「重時大於重價」　專家：可趁月底換一波

新台幣早盤貶至31.05元！外匯專家教戰如何買美元

▲新台幣兌美元貶破31元整數關卡，外匯專家提供美元布局教戰策略。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元貶破31元整數關卡，外匯專家提供美元布局教戰策略。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

新台幣兌美元貶破31元整數關卡後，今（27）日早盤在台股失守萬七之下，新台幣也進一步貶至31.05元。不過，由於月底出口商有拋匯需求，新台幣目前在平盤上下震盪。面對新台幣失守31元後，現在還可買美元嗎？外匯專家李其展上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時建議，如果股市真的要修正一波，新台幣很有機會測試31.228元價位，手上美元成本在30元或更低的人，可考慮適時加碼一點，若是空手的人，可等新台幣回測30.9元或小小買一點就好。

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在市場關注俄羅斯是否會出現更多動盪，加上美國聯準會（Fed）放「鷹」，市場在關注接下來7月中美國公布的消費者物價指數（CPI）數據，美股漲跌互見，道瓊工業及那斯達克科指數下挫，費城半導體指數則上漲。台股今日早盤則開低走低，盤中一度失守萬七大關。

亞洲主要貨幣兌美元今日早盤則升貶互見，其中韓元早盤回升來到1301.10兌1美元，日圓兌美元仍在143.31附近震盪，人民幣中間價則再下調至7.2098兌1美元，離岸人民幣兌美元則升值來到7.223價位。

新台幣兌美元今日早盤也開低走低，在台股盤中失守萬七之下，新台幣也進一步貶至31.05元，但因月底出口商有拋匯需求，新台幣貶幅有限，甚至盤中還翻揚，來到31.01元，目前在平盤31.017元上下震盪。

只是，在新台幣失守31元後，投資人也關心現在還可以買美元嗎？外匯專家李其展表示，現在大家擔心資金是否再度轉為外流，目前看來，若股市真的要修正一波，新台幣很有機會去測試31.228元，建議手上美元成本在30元或更低的人，現在可以考慮適量加碼一點，他也預估美元指數不至於跌破100，將在100.5至106打底整理。

至於手中無美元的人，李其展認為，由於新台幣剛貶破31元，也不是特別便宜的價格，除非市場預期新台幣會貶到32元，他建議等新台幣拉回至30.9元或小小買就好，最多買1成左右，因為若真的有大行情，後面不怕沒有加碼的地方。只是，今日早盤台股盤中數度失守萬七，他認為台股在修正中，是不是大修正還不知道。

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