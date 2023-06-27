新台幣早盤貶至31.05元！外匯專家教戰如何買美元

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亞洲主要貨幣兌美元今日早盤則升貶互見，其中韓元早盤回升來到1301.10兌1美元，日圓兌美元仍在143.31附近震盪，人民幣中間價則再下調至7.2098兌1美元，離岸人民幣兌美元則升值來到7.223價位。
新台幣兌美元今日早盤也開低走低，在台股盤中失守萬七之下，新台幣也進一步貶至31.05元，但因月底出口商有拋匯需求，新台幣貶幅有限，甚至盤中還翻揚，來到31.01元，目前在平盤31.017元上下震盪。
只是，在新台幣失守31元後，投資人也關心現在還可以買美元嗎？外匯專家李其展表示，現在大家擔心資金是否再度轉為外流，目前看來，若股市真的要修正一波，新台幣很有機會去測試31.228元，建議手上美元成本在30元或更低的人，現在可以考慮適量加碼一點，他也預估美元指數不至於跌破100，將在100.5至106打底整理。
至於手中無美元的人，李其展認為，由於新台幣剛貶破31元，也不是特別便宜的價格，除非市場預期新台幣會貶到32元，他建議等新台幣拉回至30.9元或小小買就好，最多買1成左右，因為若真的有大行情，後面不怕沒有加碼的地方。只是，今日早盤台股盤中數度失守萬七，他認為台股在修正中，是不是大修正還不知道。