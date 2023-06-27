台南賽鴿協會賭博不法獲利逾1億！涉虐待動物 檢警救出734隻賽鴿
台南地檢署檢警調查發現，位於麻豆區的某賽鴿協會，涉嫌自去（2022）年起每年舉辦3季海上競翔鴿賽，賽鴿比賽獎金高達數億元，還使用幼鴿比賽及一生一賽規定，由於海上競翔極低歸返率，涉嫌虐待動物，且衍生集團性擄鴿勒贖、恐嚇取財、詐欺等犯罪問題，陸續傳喚25名嫌疑人送辦，並救出734隻賽鴿。
記者林莞茜／綜合報導
據指出，台南地檢署檢察官陳鋕銘發現台南市多處賽鴿協會從事地下經濟活動，除賽鴿競翔涉及賭博犯罪，而使用幼鴿比賽及一生一賽之規定，及海上競翔極低的歸返率，顯有虐待動物之情，且每年賽鴿比賽的獎金往往高達數億元，衍生的集團性擄鴿勒贖、恐嚇取財、詐欺等犯罪問題層出不窮；有鑑於此，遂指揮台南市刑警大隊組成專案小組，長期蒐證轄內不法賽鴿協會相關犯罪事證，展開追緝。
根據調查，位於麻豆區的某賽鴿協會，並無合法商業及人民團體立案登記，且去年初起每年舉辦春、夏、冬3季海上競翔鴿賽，每季會訓5關、資格賽2關、正關賽5關，年收賭資高達1億多元，今年春季賽有1108隻賽鴿參賽，完成總賽程僅43隻，歸返率僅3.88%；專案小組於6月16日搜索賽鴿協會，查獲幕後主嫌莊姓男子及鴿會工作人員共6人到案，查扣今年夏季賽參賽賽鴿734隻、電腦主機及相關設備、現金14萬餘元等證物，再陸續傳喚販售賽鴿腳環鴿店2名業者及鴿舍賭客17人到案說明，成功解救賽鴿並嚇阻賭博犯罪。
南警方表示，動物保護法明定不得以賭博為目的，利用動物進行競技行為或虐待動物，而鴿子不只是動物，更是警徽圖騰，對於將鴿子做為賭博犯罪工具，導致幼鴿受虐、損傷，等同讓警界蒙羞，台南市警局將持續掃蕩轄內不法賭博犯罪集團，並致力瓦解犯罪源頭。