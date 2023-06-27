試圖重振威嚴？蒲亭兵變後「惱怒」演說　稱叛徒想「血流成河」

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蒲亭表示，「我感謝避免流血衝突的瓦格納集團（Wagner Group）士兵和指揮官，你們可以跟俄羅斯國防部簽約，或者搬到白俄羅斯，亦或回到家人身邊。」
蒲亭同時感謝白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）以和平方式居中斡旋解決危機，他還說，俄國社會的團結發揮了決定性作用。
蒲亭在談話中指出，早在一開始就採取了消除威脅的所有必要決定，並稱「無論如何兵變都會被鎮壓，籌劃者瞭解到他們的行徑是犯罪行為。」
蒲亭直指叛徒想讓俄羅斯「血流成河」，誓言要將叛亂組織「繩之以法」，但並未直接點名普里格津。
蒲亭這場電視談話長達5分鐘，是事先預錄好的。瓦格納集團首腦普里格津也在兵變落幕兩天後打破沉默透過語音訊息發聲，表示這次的叛亂是對政府計劃直接控制瓦格納的回應，並非為了推翻俄羅斯的領導階層。
報導指出，蒲亭透過這次簡短講話來重振自己的威權，並推翻目前大眾認為他對瓦格納叛變反應軟弱的看法，因此他在這段談話中，語氣十分憤怒，還被國際媒體形容為「惱怒的5分鐘」。
《BBC》報導稱，蒲亭在談話指責西方，稱敵人希望俄羅斯人「互相殘殺」，不過美國總統拜登在26日的記者會上表示，美方及其盟友並未介入，「我們跟這件事一點關係都沒有。」
拜登指出瓦格納集團對克里姆林宮的短暫起義，是俄羅斯內部的衝突。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）指出，此訊息已透過多個外交管道直接傳達給俄方，但他並未說明俄方的回應為何。
拜登表示，在瓦格納發動叛變並揮軍直逼莫斯科的時候，他指示國安顧問團隊每小時向他匯報最新情況，並對可能的情況做好準備。不過拜登並未解釋可能情況以及準備的詳細內容。
這是瓦格納叛變後，拜登首次發表回應，《路透社》報導指出，拜登對瓦格納叛變事件謹慎斟酌言詞，避免激化與擁有核武的俄羅斯之間的緊張，同時他也重申西方對烏克蘭反攻的堅定支持。