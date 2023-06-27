羅智強反貪腐第二彈　監院檢舉陳吉仲施政怠惰、不顧農漁民死活

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羅智強說，過去六百多天，台東釋迦無法出口到中國大陸，本來應該站在農民立場的陳吉仲，卻沒有作為，放任農民叫苦連天、自生自滅，在饒慶鈴努力奔走下，終於讓釋迦可以出口，遭到陳吉仲自貶國格的批評。
羅智強痛批，自貶國格的就是陳吉仲，農委會跟廢物會一樣，石斑魚、蓮霧等多少農漁產都無法出口，陳吉仲只會班班吃石斑、班班吃鳳梨，吃過一段時間，又放生農漁民。
羅智強也痛批監察院長陳菊讓監察院毫無作為，每天睡覺，不肯幫人民做事，但無作為頂多也是無能而已，陳菊的監察院竟然還去清查公務員，不辦正事也不要妨礙別人。
凌濤說，陳吉仲是不擇不扣的「農業哭包」，除了哭以外解決不了問題。他有所哭有所不哭，民眾缺蛋、鴨蛋漲價、豬肉漲價，人民的事他不哭。但他家裡種檳榔、種紅豆、種茄子，他經常哭，「哪次不哭」？但到頭來，蛋也解決不了、豬肉漲價也解決不了，釋迦也解決不了。
凌濤說，台東農民的偉大在於實事求是，不相信陳吉仲畫大餅，不像陳吉仲只會哭。而且還不只哭，濫用司法資源迴避該被檢驗的科技部、農委會的研究報告，「連法官都看不下去了」，使用刑事自訴，自己一次都不出席，他並呼籲陳吉仲趕快解決農業問題，不要繼續浪費司法資源。