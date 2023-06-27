快訊／下班注意！14縣市「大雨特報」　雨彈一路轟到晚上

迎大稻埕夏日節！4飯店住房2699元起　這間躺房內看煙火

▲台北夏季盛事「大稻埕煙火」今年升級到8天，而「大稻埕夏日節活動」將於7月1日開跑8月20日，共連續51天，台北多家飯店都搭配推出住房專案。（圖／台北晶華酒店提供）
▲台北夏季盛事「大稻埕煙火」今年升級到8天，而「大稻埕夏日節活動」將於7月1日開跑8月20日，共連續51天，台北多家飯店都搭配推出住房專案。（圖／台北晶華酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台北夏季盛事「大稻埕煙火」今年升級到8天，而「大稻埕夏日節活動」將於7月1日開跑8月20日，共連續51天，每周三晚間8:30會施放中低空煙火，8月20日同時間更有大型煙火展演。包含晶華酒店、台北凱達大飯店、六福萬怡、六福居等，各家飯店紛紛推出專屬住房。

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不同於以往只在七夕當日舉辦煙火慶典，台北市政府今年希望整個夏天、大稻埕都能熱鬧滾滾，天天都有河岸遊船燈飾、夏日貨櫃市集、街區文化導覽以及環騎臺北挑戰等特色活動，最受矚目的煙火秀也將在8月20日，且每週三晚間施放中低空煙火。

晶華酒店推出「晶華煙火遊河假期」住房專案，入住當日即可前往大稻埕碼頭欣賞夕陽，品嘗貨櫃市集的異國美食等。入夜後搭乘夜航船班航行時間約一小時。專案包含早餐，兩人住每房每晚7800元起，另贈一位6歲孩童免費住宿、以及「大稻埕夜航遊河」體驗優惠券，加購高鐵車票另有7折起優惠。

▲晶華酒店建議入住當日即可前往大稻埕碼頭欣賞夕陽，品嘗貨櫃市集的異國美食等，入夜後搭乘夜航船班航行。（圖／台北晶華酒店提供）
▲晶華酒店建議入住當日即可前往大稻埕碼頭欣賞夕陽，品嘗貨櫃市集的異國美食等，入夜後搭乘夜航船班航行。（圖／台北晶華酒店提供）
距離大稻埕15分鐘車程的台北凱達大飯店推「夏樂大稻埕」住房專案，平日每房2699元起，入住贈送「國立臺灣博物館四館聯票」。8月20日施放大型煙火展演的當天更限量推出「璀璨夏日住房專案」，每房3699元起，能在房內躺著看璀璨花火。想更高檔一點，原價2萬2800元豪華套房，專案優惠價9999元，有獨立客廳、寬敞臥室、頂級衛浴搭配景觀泡澡浴缸與全景落地窗，限量僅有5間，要搶得快。此外，配合每週三的中低空煙火之夜，百宴自助餐廳亦同步於周三午晚餐期推出8折優惠同慶，每位只要972元起。

▲台北凱達大飯店推出原價2萬多元的豪華套房，有全景落地窗完美直擊燦爛花火的浪漫展演，8月20日當天專案優惠每房9999元。（圖／台北凱達大飯店提供）
▲台北凱達大飯店推出原價2萬多元的豪華套房，有全景落地窗完美直擊燦爛花火的浪漫展演，8月20日當天專案優惠每房9999元。（圖／台北凱達大飯店提供）
台北六福萬怡酒店與六福居公寓式酒店共同於即日起至8月19日推出「大稻埕夏日節」住房專案，搭配大稻埕遊河體驗門票與台北捷運一日暢遊票各2張。六福萬怡的「2023大稻埕夏日節」住房專案則售價6799元起，專案包含一泊二食入住13坪豪華客房，搭配The Lounge大廳酒吧開胃小食松露炸薯條、台式鹽酥蝦、獨家風味炸雞翅三選一、柏克金夏日5曲啤酒2罐及翌日早餐，並與合作遊艇業者享有市值700元的雙人50分鐘的大稻埕遊河體驗，當然，週三入住，晚間8點航班可加碼欣賞煙火秀。 

▲六福萬怡的「2023大稻埕夏日節」住房專案則售價6799元起，專案包含一泊二食入住13坪豪華客房，與大廳酒吧開胃小時等與早餐，並享有雙人50分鐘的大稻埕遊河體驗。（圖／六福萬怡提供）
▲六福萬怡的「2023大稻埕夏日節」住房專案則售價6799元起，專案包含一泊二食入住13坪豪華客房，與大廳酒吧開胃小時等與早餐，並享有雙人50分鐘的大稻埕遊河體驗。（圖／六福萬怡提供）
六福居「大稻埕夏日節」住房專案則為一泊一食，售價5699元起入住18坪大、廳房獨立的都會景觀套房，並享有入住期間一樓交誼廳Happy Hour禮遇，暢飲台灣特色啤酒、飲料與翌日早餐兩客，搭配夏日節大稻埕碼頭遊河體驗門票2張，享受浪漫的藍色水路漫遊與夏日節煙火，結束後再前往碼頭旁的貨櫃市集，品味各種異國美食。
 

▲六福居「大稻埕夏日節」住房專案則為一泊一食，售價5699元起入住18坪大、廳房獨立的都會景觀套房，同樣有遊河體驗門票。（圖／六福居提供）
▲六福居「大稻埕夏日節」住房專案則為一泊一食，售價5699元起入住18坪大、廳房獨立的都會景觀套房，同樣有遊河體驗門票。（圖／六福居提供）
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