迎大稻埕夏日節！4飯店住房2699元起　這間躺房內看煙火

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晶華酒店推出「晶華煙火遊河假期」住房專案，入住當日即可前往大稻埕碼頭欣賞夕陽，品嘗貨櫃市集的異國美食等。入夜後搭乘夜航船班航行時間約一小時。專案包含早餐，兩人住每房每晚7800元起，另贈一位6歲孩童免費住宿、以及「大稻埕夜航遊河」體驗優惠券，加購高鐵車票另有7折起優惠。
距離大稻埕15分鐘車程的台北凱達大飯店推「夏樂大稻埕」住房專案，平日每房2699元起，入住贈送「國立臺灣博物館四館聯票」。8月20日施放大型煙火展演的當天更限量推出「璀璨夏日住房專案」，每房3699元起，能在房內躺著看璀璨花火。想更高檔一點，原價2萬2800元豪華套房，專案優惠價9999元，有獨立客廳、寬敞臥室、頂級衛浴搭配景觀泡澡浴缸與全景落地窗，限量僅有5間，要搶得快。此外，配合每週三的中低空煙火之夜，百宴自助餐廳亦同步於周三午晚餐期推出8折優惠同慶，每位只要972元起。
台北六福萬怡酒店與六福居公寓式酒店共同於即日起至8月19日推出「大稻埕夏日節」住房專案，搭配大稻埕遊河體驗門票與台北捷運一日暢遊票各2張。六福萬怡的「2023大稻埕夏日節」住房專案則售價6799元起，專案包含一泊二食入住13坪豪華客房，搭配The Lounge大廳酒吧開胃小食松露炸薯條、台式鹽酥蝦、獨家風味炸雞翅三選一、柏克金夏日5曲啤酒2罐及翌日早餐，並與合作遊艇業者享有市值700元的雙人50分鐘的大稻埕遊河體驗，當然，週三入住，晚間8點航班可加碼欣賞煙火秀。
六福居「大稻埕夏日節」住房專案則為一泊一食，售價5699元起入住18坪大、廳房獨立的都會景觀套房，並享有入住期間一樓交誼廳Happy Hour禮遇，暢飲台灣特色啤酒、飲料與翌日早餐兩客，搭配夏日節大稻埕碼頭遊河體驗門票2張，享受浪漫的藍色水路漫遊與夏日節煙火，結束後再前往碼頭旁的貨櫃市集，品味各種異國美食。
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