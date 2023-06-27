「翹孤輪」騎士不僅吞6000元以上罰緩還吃上公共危險罪
端午連假期間，前往壽山健行及動物園郊遊的車潮不斷，還有許多違規改裝及噪音車輛在萬壽橋一帶出沒。轄區鼓山分局也編排警組在該路段取締違規，僅一下午就取締了20件交通違規，另有16件噪音車輛函請環保局裁處。更有民眾檢舉有機車以「翹孤輪」方式出現在萬壽橋，警方除以公共危險罪嫌送辦並依違反道路交通管理處罰條例第43條「危險駕車」(處6000至36000元)舉發。
記者郭凱杰／高雄報導
鼓山分局鼓山所25日下午在鼓山區萬壽路共計取締越級駕駛2件(處1800至3600元)、擅自增減或變更原有規格12件(處900至1800元)、違規迴車6件(處600至1800元)等共計20件違規，另外還有16部車輛排氣管噪音過大，蒐證後函請環保局裁處。
在警方勤務結束後接獲民眾報案，指稱有機車騎士以「翹孤輪」的危險方式騎乘，影響用路人安全。警方獲報到場時已不見違規車輛，經民眾舉證並調閱監視器發現一部大型重機車在當日下午6點多、來回2次以前輪懸空的「翹孤輪」方式行駛，一旁還有民眾持手機拍照、錄影，警方旋即聯繫車主到場說明。
21歲的吳姓男子除違反道路交通管理處罰條例第43條「危險駕車」(處6000至36000元)舉發外，另依刑法公共危險罪嫌送辦。
鼓山分局長陳奕良呼籲，車輛危險駕駛行為已危及其他用路人安全，違規改裝車輛除有安全疑慮外，部分改裝排氣管所產生的噪音更是令住戶深惡痛絕，鼓山分局將不定期與環保、監理機關進行聯合稽查，取締違規車輛，以嚴正執法來維護用路人安全及居民權益。同時也感謝「追焦手」協助蒐證，讓這些危險駕駛無所遁形。